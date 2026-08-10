Karısını öldürüp 15 yıl yattı! Çıkar çıkmaz annesini öldüresiye dövdü

Görenlerin kanını donduran olay, Bozova ilçesine bağlı Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İslim Yaprak (85), oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KARISINI DA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

İsviçre'de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.