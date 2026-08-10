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Gündem Karısını öldürüp 15 yıl yattı! Çıkar çıkmaz annesini öldüresiye dövdü
Gündem

Karısını öldürüp 15 yıl yattı! Çıkar çıkmaz annesini öldüresiye dövdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki kadının oğlu tarafından sopa ile dövüldüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınıp tutuklanan şahsın karısını öldürdüğü için 15 yıl hapis yattığı ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenildi.

Görenlerin kanını donduran olay, Bozova ilçesine bağlı Türkmenören Mahallesi'nde meydana geldi. İslim Yaprak (85), oğlu İbrahim Yaprak (53) tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye dövüldü. Kanlar içerisinde kalan yaşlı kadın komşuları tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan yaşlı kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KARISINI DA BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

İsviçre'de eşini boğan ve bu olay nedeniyle yaklaşık 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliyesinin ardından 10 gün önce de Türkiye'ye gelip annesiyle yaşamaya başlayan İbrahim Yaprak, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaprak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İbrahim Yaprak'ın annesini sopa ile dövdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İbrahim Yaprak'ın elindeki sopa ile annesine defalarca vurduğu, aldığı darbeler nedeniyle yaşlı kadının bitkin düştüğü görüldü.

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Yorumlar

hasel

İnsan yorum yapamıyor.Annesini ne hale getirmiş.Karısını boğmuş.15 yıl cezaevinde yatmış.Çıktıktan sonra Annesini öldüresiye dövüyor.Tam İDAMLIK SUÇ.

Enes er

Allahu Teala bunun hesabını önce Allah'ın indirdiği ile hukmetmetyenlere soracak. O zaman herşey iyi olacak Yazık kadinin haline bak
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