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Gündem Serbest oy bekleniyordu: Özgür Özel “Terörsüz Türkiye” için kararını açıkladı
Gündem

Serbest oy bekleniyordu: Özgür Özel “Terörsüz Türkiye” için kararını açıkladı

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Serbest oy bekleniyordu: Özgür Özel "Terörsüz Türkiye" için kararını açıkladı

Yeni Parti lideri Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada partisinin “Terörsüz Türkiye” kapsamındaki Çerçeve Yasa Teklifi'ne “evet” oyu vereceğini açıkladı. Daha önce milletvekillerinin serbest bırakılacağı yönündeki kulislerin aksine, Genel Kurul'daki açıklamayla birlikte partinin tavrı netleşti.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilerek Genel Kurul gündemine taşınan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" (Çerçeve Yasa) üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'ndaki oturum süresince partilerin takınacağı tavır merak konusu olurken, Yeni Parti grubunda yürütülen değerlendirme süreçlerinin ardından nihai karar netleşti.

Görüşmeler öncesinde gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, düzenlemeye ilişkin farklı değerlendirmeler ele alınmış ve milletvekillerinin oylamada bireysel iradeleri doğrultusunda "serbest oy" kullanması yönünde bir eğilimin öne çıktığı belirtilmişti. Toplantı basınına yansıyan ilk kulis bilgilerinde, partinin grup kararı almak yerine vekillerini serbest bırakacağı ifade edilmişti.

YENİ PARTİ 'EVET' OYU VERECEK

Ancak Genel Kurul salonunda kürsüye çıkan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisi adına yaptığı konuşmada süreçteki son tutumu ilan etti. Özel, grubunun Terörsüz Türkiye kanun teklifine "evet" oyu vereceğini açıkladı.

AK Parti, MHP ve DEM Parti gruplarının öncülüğünde Meclis'e sunulan düzenlemeye İYİ Parti "hayır" oyu vereceğini duyururken; YP lideri Özel’in Genel Kurul'daki bu açıklamasıyla birlikte, daha önce vekillerin bireysel kararlarına bırakılması öngörülen süreç kurumsal bir "evet" kararıyla netlik kazanmış oldu.

Meclis Başkanı Celal Adan başkanlığında sürdürülen görüşmelerin tamamlanmasının ardından, yasa teklifinin oylanmasına geçilmesi bekleniyor.

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞTU

Genel Başkanı Özgür Özel TBMM Genel Kurulu'nda süreç kapsamında hazırlanan Çerçeve Yasa teklifi görüşmelerinde konuştu.

Özel, konuşmasında partisinin yasaya ilişkin verdiği kararı da açıkladı.

"BEN VE ARKADAŞLARIM 'EVET' DİYECEĞİZ"

Terörsüz Türkiye kanun teklifine evet oyu verecekleri açıklayan Özel, "Ben ve yönetici arkadaşlarım, tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya 'evet' diyeceğiz." dedi.

"iMZAYI, NAMUSUMUZ BİLİYORUZ"

Daha önce tepkilere rağmen komisyonda yer aldıklarını hatırlatan Özel, şunları kaydetti:

“Biz komisyon raporuna imza koyduk imzayı, namusumuz biliyoruz.

Biz imzamızın gereğini yapacağız.”

"BARIŞIN ÖNÜNDE DURMAYACAĞIZ"

CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararını öne süren Yeni Parti Genel Başkanı, "Bu yasaya hayır deme hakkına en çok sahip olan Yeni Parti, kendi hakkını milletin barış hakkının önünü koymayacaktır.

Barışın önünde durmayacağız." diye konuştu.

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Yorumlar

Kul

Acziyer değil olması gereken.keşje tüm parriler böyle yapsa

kamuran

en doğrusu budur, halk oylaması yapılamıyorsa, vekillere emir verilemez zaten, nerede kaldı demokrasi, özgürlük, milletin iradesi
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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