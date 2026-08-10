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Gündem Tarihi oturum öncesi dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli’yi selamladı
Gündem

Tarihi oturum öncesi dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli’yi selamladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Bugün TBMM’de çerçeve yasa oylaması öncesi DEM Partili siyasetçiler, Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştılar.

DEM Partililer, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatımoğulları ve Bakırhan muhalefet kulisine geldiler. Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste dinleniyordu. Hatımoğulları ve Bakırhan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.

Daha sonra Bahçeli Genel Kurula girdi.

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Yorumlar

Ömer

Garip tuhaf şeyler oluyor Allah sonumuzu hayretsin . En küçük taviz milletin tepkisini çeker .

kerim

kimler kimlerlee vay be
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