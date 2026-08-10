Tarihi oturum öncesi dikkat çeken anlar! DEM Partililer Bahçeli’yi selamladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bugün TBMM’de çerçeve yasa oylaması öncesi DEM Partili siyasetçiler, Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli ile tokalaştılar.
DEM Partililer, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatımoğulları ve Bakırhan muhalefet kulisine geldiler. Bu sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kuliste dinleniyordu. Hatımoğulları ve Bakırhan MHP Genel Başkanı Bahçeli ile selamlaştı.
Daha sonra Bahçeli Genel Kurula girdi.