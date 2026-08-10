Uzun yaşam sırrı ne diyet ne egzersiz, sadece bu! Bugün yaparsanız uzun yaşarsınız: İnsan ömrünü uzatmanın sırrı

Araştırmalar da onu destekliyor. Dünya Sağlık Örgütü ise sosyal izolasyonu, günde 15 sigara içmek kadar zararlı olarak tanımlıyor.1923 doğumlu Mildred, teknolojiyle arasında mesafe olmasını kabul etmiyor. Kızı Gayle Kirschenbaum'un desteğiyle video çekmeyi, sosyal medyada paylaşım yapmayı öğrenmiş. iPhone kullanırken sorun yaşadığında ise hiç çekinmeden Apple destek hattını arayıp yardım alıyor. Onun için teknoloji bir dikkat dağıtıcı değil, dünyayla bağ kurmanın bir aracı. BİLİM NE DİYOR? Sosyal bağların sağlık üzerindeki etkisi yalnızca psikolojik değil. Araştırmalar, yalnızlığın kalp hastalığı, Alzheimer, depresyon ve erken ölüm riskiyle ilişkili olduğunu gösteriyor. Buna karşın, arkadaş çevresi geniş olan, topluluk içinde yer alan bireylerde bu risklerin belirgin şekilde azaldığı saptanmış durumda. MİLDRED'IN HAYATINDAN ÇIKAN 3 ANA DERS: İnsanlarla bağ kurun. Gerçek, anlamlı ilişkiler sağlığınızı doğrudan etkiler. Öğrenmeye açık olun. Yaşınız ne olursa olsun, değişime ve teknolojiye karşı direnmeyin. Hayatın hızına kapılmayın. Küçük mutluluklar, dost sohbetleri ve samimiyet uzun ömrün sırrıdır.