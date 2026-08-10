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10 liraya düştü kapış kapış satıldı... Tezgahta gören, duyan sıraya giriyor: Vatandaşın gözdesi oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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10 liraya düştü kapış kapış satıldı... Tezgahta gören, duyan sıraya giriyor: Vatandaşın gözdesi oldu

Edirne’de Pazartesi Pazarı’nda10 liraya düşen mısır kapış kapış satıldı. Tezgahlarda adeta kapış kapış satılan mısırı duyan sıraya giriyor:

#1
Foto - 10 liraya düştü kapış kapış satıldı... Tezgahta gören, duyan sıraya giriyor: Vatandaşın gözdesi oldu

Edirne’de Pazartesi Pazarı’nda yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden süt mısır, fiyatındaki düşüşle birlikte vatandaşın yoğun ilgisini gördü. Sezona tanesi 30 liradan başlayan süt mısır, Ağustos ayının ortalarına doğru 10 liraya kadar geriledi. Tezgahlarda adeta kapış kapış satılan mısır, hem satıcıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

#2
Foto - 10 liraya düştü kapış kapış satıldı... Tezgahta gören, duyan sıraya giriyor: Vatandaşın gözdesi oldu

Kentte yaz aylarının olmazsa olmaz ürünlerinden biri olan süt mısır, Pazartesi Pazarı’nda vatandaşların ilgisini çekti. Yaz aylarında haşlanmış ve közlenmiş olarak vatandaşın severek tükettiği mısır, pazar tezgahlarını şenlendirdi.

#3
Foto - 10 liraya düştü kapış kapış satıldı... Tezgahta gören, duyan sıraya giriyor: Vatandaşın gözdesi oldu

Sezona tanesi 30 liradan başlayan mısır, yaz boyunca fiyatında ciddi bir düşüş yaşamazken, Ağustos ayının ortası itibarıyla 10 liradan satılmaya başladı. Fiyatın kısa sürede 30 liradan 10 liraya gerilemesi, ürüne olan ilgiyi de artırdı. Pazarda uygun fiyatla satışa sunulan süt mısırlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, özellikle çoklu alışveriş yapan ailelerin mısır tezgahlarına yöneldiği görüldü.

#4
Foto - 10 liraya düştü kapış kapış satıldı... Tezgahta gören, duyan sıraya giriyor: Vatandaşın gözdesi oldu

Pazartesi Pazarı’nda genel fiyat değerlendirmesi ise şöyle: Fasulye 60 lira, çilek 150 lira, kayısı 100 lira, siyah erik 100 lira, nektarı 100 lira, armut 150 lira, yeşil erik 50 lira, patlıcan 40 lira, limon 150 lira, havuç 70 lira, mısır 10 lira, pancar 100 lira, Çarliston 80 lira, dolmalık biber 80 lira, yerli barbunya 100 lira, fesleğen 40 lira, kıvırcık 60 lira, nane 30 lira, kuzukulağı 30 lira, roka 40 lira, atom 70 lira, ıspanak 100 lira, patates 25 lira, karalahana 40 lira, pazı 50 lira, salatalık 40 lira ve domates 25 lira olarak tezgahlarda yerini aldı.

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