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Siyaset Bir de bu kafa ülke yönetimine talip! Yeni Parti çerçeve yasa için grup kararı alamadı!
Siyaset

Bir de bu kafa ülke yönetimine talip! Yeni Parti çerçeve yasa için grup kararı alamadı!

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Bir de bu kafa ülke yönetimine talip! Yeni Parti çerçeve yasa için grup kararı alamadı!

Terörsüz Türkiye için TBMM Genel Kurulu’na gelen çerçeve yasa için grup kararı almak üzere toplanan Yeni Parti, grup kararı alamayarak ilk sınavında başarısız oldu.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, çerçeve yasaya “Evet” diyecekleri mesajını verdikten sonra toplanan Yeni Parti Meclis Grubu, karar alamadan dağıldı. Böylece büyük iddialarla CHP’den koparak kurulan Yeni Parti, ilk sınavını veremedi.

“HALK KARARSIZLIĞI SEVMEZ”

Yaşananları sosyal medya hesabından değerlendiren CHP eski İstanbul Milletvekili Gazeteci Barış Yarkadaş; “Yeni Parti, çerçeve yasa konusunda karar alamadı. Parti yönetimi, vekilleri ‘serbest’ bıraktı. Bu kadar önemli bir konuda ‘karar alamayan’ bir parti diğer konularda nasıl karar alacak acaba? Yeni Parti, ilk önemli sınavında sınıfta kaldı. Halk, kararsızlığı sevmez” diye yazdı.

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Yorumlar

Kıl Adam

Grup kararı alamadı değil , almadı.

Adem

Koyun çooook,Adam gibi çoban yok...bunlardan bir cacik olmaz.yüz yildir neydilerki simdi ne olsunlar......
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