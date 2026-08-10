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Siyaset ‘Çerçeve yasa Sevr ile aynı tarihe denk getirildi’ yalanı! DMM işin aslını açıkladı
Siyaset

‘Çerçeve yasa Sevr ile aynı tarihe denk getirildi’ yalanı! DMM işin aslını açıkladı

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‘Çerçeve yasa Sevr ile aynı tarihe denk getirildi’ yalanı! DMM işin aslını açıkladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Terörsüz Türkiye kanunu bilerek Sevr Anlaşması ile aynı tarihe denk getirildi" söylemlerine ilişkin açıklama yayınladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması’nın yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’na getirildiği' yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır" açıklamasını yaptı.

 

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi’nin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması’nın yıl dönümünde TBMM Genel Kurulu’na getirildiği' yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu manipüle etmeyi amaçlamaktadır. Gazi Meclis'imiz, Sevr dayatmasını yırtıp atan, Milli Mücadele’yi zafere ulaştıran birlik ve beraberliğimizin nişanesi; millet iradesinin tecelligahıdır. TBMM’nin çalışma takvimi de anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir.

 

Bu süreçlerin, art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması, toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur. 100 yıl önce emperyalist dayatmalara karşı tek yürek olan aziz milletimiz, bugün de Terörsüz Türkiye hedefi etrafında kenetlenmiş, dayanışmasını her alanda pekiştirmeye kararlılıkla devam etmektedir. Söz konusu kanun teklifi, iç cephemizin tahkim edilmesini, milli dayanışmamızın daha da perçinlenmesini amaçlayan tarihi bir adımdır. Bin yıllık kardeşliğimizi, ortak geleceğimizi ve milli birlikteliğimizi hedef alan bu tür fitne odaklarına karşı vatandaşlarımızın hassas olması, asılsız iddialara itibar etmeyerek yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması büyük önem taşımaktadır" denildi.

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Yorumlar

Abdulla

Ee aynı güne geldi aam
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