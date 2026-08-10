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Gündem ‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi
Gündem

‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi

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‘Şaka yaptık’ dediler, cezadan kurtulamadılar: İzinsiz fotoğraf, iki öğrenciye hapis getirdi

Çanakkale'de bir üniversite öğrencisinin sosyal medya fotoğrafını izin almadan otobüs durağına yapıştıran iki genç, Yargıtay kararıyla hapis cezasına çarptırıldı. "Şaka yaptık" savunması geçerli sayılmayarak sanıklara verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezası onandı.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, arkadaşlarının fotoğrafını şaka amacıyla otobüs durağına yapıştıran sanıklara "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan verilen 1 yıl 8'er ay hapis cezasını onadı.

Dava dosyasına göre, Çanakkale'de yurt arkadaşlarına şaka yapmak isteyen 2 üniversite öğrencisi, arkadaşlarının sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafının çıktısını alarak yurdun yakınındaki bir otobüs durağına yapıştırdı.

Fotoğrafının durağa yapıştırılmasına sinirlenen kişi, arkadaşlarından şikayetçi oldu. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2 kişi hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan dava açıldı.

Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, "suç işleme kasıtlarının bulunmadığını, arkadaşlarına şaka yapmak istediklerini" belirterek, beraat talebinde bulundu.

"Mağdur tarafından yayımlanan ve günlük kıyafetle çekilen fotoğrafın, başkalarının görmesi ve bilmesinin istenmeyeceği özel yaşam alanına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği" kanaatine varan mahkeme, sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

YARGITAY, YEREL MAHKEME KARARINI BOZDU

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyaya bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Sanıkların, mağdurun kişisel veri niteliğindeki fotoğrafını hukuka aykırı bir yöntemle ele geçirip, başkalarına yaydığına işaret eden Yargıtay, sanıklar hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan hüküm kurulmasını istedi.

YENİDEN YAPILAN YARGILAMADA SANIKLARA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılama yapan Çanakkale 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklara, "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis cezası verdi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını onadı.

Yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı belirtilen Yargıtay kararında, sanıklar hakkındaki mahkumiyette hukuka aykırılık görülmediği aktarıldı.

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Yorumlar

Blondepate

Ülkede dolandırıcılar bu kadar ağır ceza almıyor......

Kadir

Zaten profip fotografi herkese acik cezaya anlammveremedim h3ri3sin gorm3s8nre mahsur olmayan resim
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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