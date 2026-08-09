  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Çiftçi’den “Çocuk Koruma Kanunu” açıklaması: Evlatlarımıza kalkan oluyor Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemede merak edilenler! 10 soru 10 cevap Aileyi karıştıran servet! Miras krizi anne ve kızı karşı karşıya getirdi Bilgi ve belge yok çamur atma var! Bakan Gürlek’e kirli iftira CHP’li belediyede isimler değişti, skandallar bitmedi: Meydanda ölüm tuzağı! Gülistan Doku dosyasındaki örtbas ifşa oldu! 108 kişilik şemada kimler yok ki… Kahramanmaraş'ta 3.6 Büyüklüğünde Deprem Yolcu otobüsü faciası! Geçen gün 11 şimdi 22 kişi öldü Jerusalem Post’tan itiraf: Türkiye müfrezeyi kurdu, İsrail alarm verdi İslam ülkesinde büyük istihbarat başarısı: İHA saldırısı planlayan grubun içine sızılıp...
Gündem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis'teki kritik teklife tam destek! CHP'nin tarihi süreçteki kararı netleşti!

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Genel Kurul'a gelirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından tarihi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi' adı verilen çerçeve yasa, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi Pazartesi günü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kılıçdaroğlu, X hesabındaki açıklaması şöyle:

"Türkiye’nin huzurunu, birliğini ve kardeşliğini bozmak isteyen bölücü küresel yapılar şunu iyi bilmelidir: Türk baharı hayali kuranlara, Türk milletinin birlik ve beraberliği karşısında zemheri kışı yaşatacak olan; bu milletin ortak iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kararlılığı ve sarsılmaz kardeşliğimizdir.

Türk milleti; içerisinde barındırdığı bütün evlatlarıyla, bütün kültürleriyle, bütün dilleriyle ve bütün renkleriyle ayrılmaz bir bütündür. Farklılıklarımız ayrışmanın değil, ortak vatanımızın zenginliğidir. Bizim için tartışılmaz olan; üniter devlet yapımız, Anayasa’nın ilk dört maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir.

 

'BU SÜREÇ, PARÇALANMA SÜRECİ DEĞİL'

Bu süreç bir bölünme, parçalanma veya ayrışma süreci değil; tam tersine yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme sürecidir. Türkiye’nin önce bölgesel, ardından küresel bir güç olmasının yolu; kendi içinde kavga eden değil, kardeşliğini dünyaya ilan eden güçlü bir Türkiye’den geçmektedir. Bizim milliyetçiliğimiz; milleti bölmek değil, milleti birleştirmektir. Bizim vatanseverliğimiz; kardeşi kardeşe düşürmek değil, aynı bayrağın altında omuz omuza yürümektir. Bizim ülkümüz; zayıf ve parçalanmış bir Türkiye değil, birliğini koruyan, demokrasisi güçlü, ekonomisi sağlam, itibarlı ve büyük bir Türkiye’dir.

TEREDDÜTSÜZ DESTEK VURGUSU

Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz. Ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak tarihin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun gereği bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil; sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz.

Çünkü biliyoruz: Kardeşlik güçlenirse Türkiye güçlenir. Türkiye güçlenirse milletimiz kazanır. Birlik varsa gelecek vardır. Bu topraklar ayrılığın değil birliğin; düşmanlığın değil kardeşliğin yurdudur."

CHP'de 'Üçüncü Yol' alarmı! Kılıçdaroğlu cephesi Ankara'da kritik toplantıya gidiyor
CHP'de 'Üçüncü Yol' alarmı! Kılıçdaroğlu cephesi Ankara'da kritik toplantıya gidiyor

Gündem

CHP'de 'Üçüncü Yol' alarmı! Kılıçdaroğlu cephesi Ankara'da kritik toplantıya gidiyor

3 yıl sonra grupta konuşan Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Bizim villalarla arsalarla işimiz yok’
3 yıl sonra grupta konuşan Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Bizim villalarla arsalarla işimiz yok’

Siyaset

3 yıl sonra grupta konuşan Kılıçdaroğlu’ndan YP’ye gönderme! ‘Bizim villalarla arsalarla işimiz yok’

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!
Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

Gündem

Kılıçdaroğlu karşıtı çıkışlarıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol hakkında çıkan iddialara cevap verdi!

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı"
Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı"

Gündem

Yılmaz Özdil'den Özgür Özel'e veryansın: "Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarının altında kendi imzası var" "Kaybedilen seçimlerin bir numaralı yardımcısıydı"

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Her zamanki gibi dogrunun 180derece tersinde,,,

Aaaaayni andimizin kaldirilisina cok uzulen birisine verdigi cevaptaki gibi

Gazze 2

Bay bay Kemal , bay Kemal olmuș . Hayırdır
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23