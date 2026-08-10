Milyonlarca aday için hayati uyarı! Tercih süreci bugün 23:59’da bitiyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, YKS tercih işlemlerinin bugün 23.59 itibariyle sona ereceğini belirterek, "Son kontrollerinizi yapmakta fayda var" dedi.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan YKS tercihlerinin bugün sona ereceğini belirterek, adaylara son kontrolleri yapma tavsiyesinde bulundu.
Ersoy, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"YKS tercih işlemleri bugün 23.59 itibariyle sona erecek, son kontrollerinizi yapmakta fayda var. Onay sürecini lütfen son dakikalar bırakmayın, ÖSYM aday işlemleri uygulaması üzerinden tercih sürecini tamamlayın. Tercihlerinizin hayırlı olmasını diliyorum."