Binalar peş peşe yıkıldı ortalık toz bulutu oldu! Deprem anına ilişin dehşete düşüren yeni görüntü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan ikinci depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler de yıkılan binalar ve korku dolu anlar yer aldı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Afet bölgesinde çalışmalar sürerken 7.6'lık ikinci deprem anını gösteren görüntüler ortaya çıktı.
2 katlı bina yerle bir oldu
Depremin merkez üssü Elbistan ilçesi Müftülük meydanında bir kişi cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde depremle birlikte önce 2 katlı bir binanın yıkılması, daha sonra diğer yıkılan yapıların toz dumanı ile kaplaması yer aldı.
O anlar da görüntülere yansıyan vatandaşların korku, şok ve panik anı da görüntülere yansıdı.
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