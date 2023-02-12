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Yerel "Bina kolonlarını kestiler" denilen 2 kişi tutuklandı
Yerel

"Bina kolonlarını kestiler" denilen 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 09:56:00 -
"Bina kolonlarını kestiler" denilen 2 kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İncelemelerde, yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri belirlenen ve dün gözaltına alınan 2 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında görevlendirilen teknik bilirkişi heyetlerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

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