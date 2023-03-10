  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den sıcak, diplomatik ilişkiler! İran ve Suudi Arabistan açıklaması: O gelişmede 7 yıl sonra bir ilk!

Bayburt'ta canlı hayvan pazarı kapatıldı! Şap hastalığına rastlanıldı mı? Açıklama geldi

Deprem felaketinde son vefat sayısı açıklandı

YSK takvimi başladı! Türkiye'ye resmen duyurdu: Seçim bu şekilde, böyle olacak

Hayırseverlerin desteğiyle üretildi... Deprem bölgesine gönderiliyor

Cumhur İttifakı'nda sıcak gelişme! AK Parti'den Fatih Erbakan'a ziyaret

ABD'li otomobil üreticisi dev şirket Ford: İspanya'da binlerce kişiyi işten çıkaracak! Flaş kararı ilan etti

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı yapılandırmasının detayları belli oldu! O borçlar silinecek

Evlat nöbetindeki ailelerden AYM’ye tepki

Trump'tan bir çılgınlık daha! Sosyal medyadan duyurdu... Resmen itiraf etti!
Yerel Bıçak darbesiyle 79 kez bıçakladı! Öldürdüğü ustası için: Cinsel saldırıda bulundu dedi, işte cezası
Yerel

Bıçak darbesiyle 79 kez bıçakladı! Öldürdüğü ustası için: Cinsel saldırıda bulundu dedi, işte cezası

Bolu'da, tavuk çiftliğinde inşaat işi yaparken, ustası Ahmet Kuyucu'yu, 79 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Necati Geyik, karar duruşmasında, cinsel tacize uğradığını ileri sürdü. Önceki duruşmalarda belirtilmeyen iddianın indirim için ortaya atıldığına kanaat getirilip, sanığa indirim uygulanmadan müebbet verildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 23:57:00 - 2023-03-11 00:04:02
Bıçak darbesiyle 79 kez bıçakladı! Öldürdüğü ustası için: Cinsel saldırıda bulundu dedi, işte cezası

Geçen yıl 10 Ocak'ta, Yenigeçitveren köyündeki tavuk üretim çiftliğinde meydana geldi. Necati Geyik ile çiftlikte tadilat işinde birlikte çalıştığı ustası Ahmet Kuyucu arasında tartışma çıktı. Geyik, bıçakla ustası Kuyucu'ya saldırdı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden ve 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Kuyucu, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Geyik ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Necati Geyik hakkında, müebbet hapis istemiyle Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"UTANCIMDAN SÖYLEYEMEDİM"

Karar duruşmasına, tutuklu sanık Necati Geyik ve taraf yakınları ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan Geyik, Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve gözünün döndüğünü öne sürerek, "Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda belirtilmemesi nedeniyle cezaya indirim uygulanması için iddianın ortaya atıldığına kanaat getirdi. Sanık Necati Geyik'in cezasında indirim uygulanmayıp, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. (dha)

İtalya'da 'Rus' casusluk krizi! Rus medyası haberi: Rusya'ya bilgi sızdırdı, subaya 30 yıl hapis!
İtalya'da 'Rus' casusluk krizi! Rus medyası haberi: Rusya'ya bilgi sızdırdı, subaya 30 yıl hapis!

Dünya

İtalya'da 'Rus' casusluk krizi! Rus medyası haberi: Rusya'ya bilgi sızdırdı, subaya 30 yıl hapis!
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23