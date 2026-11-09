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Gündem 2 bakan İzmir’e gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan faciayla ilgili bilgi aldı
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2 bakan İzmir’e gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan faciayla ilgili bilgi aldı

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2 bakan İzmir’e gitti! Cumhurbaşkanı Erdoğan faciayla ilgili bilgi aldı

6 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin ise enkaz altında kaldığı İzmir Aliağa’daki patlamada siyaset dünyasını da derinden üzdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da elim kazaya ilişkin İçişleri ve Enerji Bakanlarından bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kazanın tüm ayrıntılarını anlatan iki bakan, daha sonra İzmir'e gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'yi derinden üzen İzmir’deki kazaya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan bilgi aldı.

İçişleri Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın ise İzmir’e gittiği öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, İzmir'in Aliağa ilçesindeki fabrika patlamasında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını, 4 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

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