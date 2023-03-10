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Dünya O ülkede 5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem yaşandı! Komşu ülkelerinde hissettiği açıklandı! Halk panikledi
Dünya

O ülkede 5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem yaşandı! Komşu ülkelerinde hissettiği açıklandı! Halk panikledi

Kolombiya'nın Santander yönetim bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, komşu ülkeler Venezuela ve Panama'da da hissedildi. Halk panikle sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 20:16:00 - 2023-03-10 20:20:58
O ülkede 5,9 büyüklüğünde şiddetli deprem yaşandı! Komşu ülkelerinde hissettiği açıklandı! Halk panikledi

Kolombiya'nın Santander yönetim bölgesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisi'ne göre, merkez üssü Los Santos kasabası olan 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerel saatte 04.18'de kaydedildi.

Depremin yerin 151 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Deprem başkent Bogota'da, Medellin ve Bucaramanga kentlerinde hissedilmesinin yanı sıra komşu ülkeler Venezuela ve Panama'da da hissedildi.

Yetkililer, depremde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halkın depremin ardından sokaklara çıktığı görüldü.
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