Yollara serpilen tuzun bilinmeyen etkisi!

Kış mevsiminde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı ve buzlanma, kara yolu ulaşımını zorlaştıran en önemli sorunlar arasında yer alıyor. Özellikle gece saatlerinde ve sabahın erken vakitlerinde asfalt üzerinde oluşan ince buz tabakası, sürücüler için ciddi tehlikeler oluşturuyor. Araçların fren mesafesi uzarken direksiyon hâkimiyeti de azalabiliyor. Belediyeler ve kara yolu ekipleri ise bu tehlikeyi azaltmak amacıyla yollara tuz serpiyor.

İlk bakışta sıradan bir uygulama gibi görünen yol tuzlama işleminin arkasında önemli bir kimyasal süreç bulunuyor. Yollara dökülen kaya tuzu, buzun üzerine temas ettiğinde yüzeydeki ince su tabakasıyla çözünerek tuzlu su oluşturuyor. Bu karışımın donma sıcaklığı, saf suya göre daha düşük oluyor.

Normal şartlarda su, atmosfer basıncında 0 santigrat derecede donarken tuzlu suyun donması için daha düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyuluyor. Böylece yol yüzeyinde buz oluşması zorlaşıyor. Mevcut buz tabakası da uygun sıcaklık koşullarında zamanla çözülmeye başlıyor.

Dolayısıyla yollara tuz dökülmesinin temel amacı, karı mekanik olarak ortadan kaldırmak değil, suyun donmasını zorlaştırarak buzlanmayı önlemek ve mevcut buz tabakasının çözülmesine yardımcı olmak.

TUZ, BUZUN DONMA NOKTASINI NASIL DEĞİŞTİRİYOR?

Bu yöntemin temelinde kimyada donma noktası alçalması olarak bilinen fiziksel özellik bulunuyor. Suya tuz eklendiğinde suyun donma sıcaklığı düşüyor. Bunun nedeni, tuzun suda çözündüğünde sodyum ve klorür iyonlarına ayrılması ve su moleküllerinin düzenli buz kristalleri oluşturmasını zorlaştırması.

Örneğin yollara serpilen sodyum klorür, yani bildiğimiz kaya tuzu, kar ve buzla temas ettiğinde yüzeydeki nem sayesinde çözünmeye başlıyor. Ortaya çıkan tuzlu su, saf sudan daha düşük sıcaklıklarda donuyor. Böylece asfaltın üzerinde yeni bir buz tabakasının oluşması güçleşiyor.

Ancak tuzun etkisi sınırsız değil. ABD Federal Kara Yolları İdaresinin (FHWA) teknik çalışmasına göre, sodyum klorür ve su karışımının ideal koşullardaki en düşük donma sıcaklığı yaklaşık eksi 21 derece olarak hesaplanıyor. Bu sıcaklık, tuzlu suyun ulaşabileceği teorik alt sınırı ifade ediyor. Gerçek yol koşullarında ise tuzun etkisi bu seviyeye gelmeden önemli ölçüde azalabiliyor.

HAVA ÇOK SOĞUK OLDUĞUNDA TUZ NEDEN İŞE YARAMIYOR?

Yollara tuz döküldüğünde buzlanmanın her koşulda ortadan kalkacağı düşünülmemeli. Çünkü tuzun çözünmesi, buzun erimesi ve oluşan tuzlu suyun donmadan kalması için belirli sıcaklık koşullarının sağlanması gerekiyor.

Özellikle hava ve asfalt sıcaklığı çok düştüğünde kaya tuzunun çözünme hızı yavaşlıyor. Bu nedenle tuz, buzları eritmekte daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Sıcaklık düştükçe aynı miktardaki tuzun eritebildiği buz miktarı da azalıyor.

Minnesota Ulaştırma Bakanlığının teknik bilgilendirmesinde, kaya tuzunun pratik kullanım sıcaklığının yaklaşık eksi 9 ila eksi 7 derece ve üzeri olduğu belirtiliyor. Daha düşük sıcaklıklarda ise tuzun etkisi ciddi biçimde azalıyor. Bu nedenle yol ekipleri aşırı soğuklarda farklı kimyasal maddelerden veya kum gibi sürtünmeyi artıran malzemelerden yararlanabiliyor.

YOLLARA TUZ KAR YAĞMADAN ÖNCE DE DÖKÜLÜYOR

Tuzlama işleminin yalnızca kar yağdıktan sonra yapıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kara yolu ekipleri, hava tahminlerini ve asfalt sıcaklıklarını takip ederek bazı durumlarda kar yağışı başlamadan önce de yollara tuzlu su püskürtüyor.

Bu uygulama, İngilizcede anti-icing olarak adlandırılıyor. Amaç, karın ve buzun asfalt yüzeyine güçlü biçimde tutunmasını önlemek. Böylece kar yağışı başladığında oluşan tabaka, kar küreme araçlarıyla daha kolay temizlenebiliyor.

Kar ve buz oluştuktan sonra uygulanan işlem ise de-icing olarak biliniyor. Bu yöntemde amaç, mevcut buz tabakasıyla yol arasındaki bağı zayıflatmak ve buzun çözülmesini sağlamak.

ABD Federal Kara Yolları İdaresinin teknik açıklamalarında da önleyici tuzlama uygulamasının, kar ve buzun yol yüzeyine yapışmasını engelleyerek ulaşım güvenliğine katkı sağladığı belirtiliyor.

YOL TUZLAMASI ÇEVREYE ZARAR VERİYOR MU?

Yol tuzlaması trafik güvenliğini artırırken aşırı ve kontrolsüz kullanıldığında çevre üzerinde olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Asfalt üzerindeki tuz, karların erimesiyle birlikte yağmur sularına karışarak toprağa, yer altı sularına, göllere ve akarsulara ulaşabiliyor.

Özellikle tuzun içindeki klorür, tatlı su ekosistemlerinde tuzluluk oranını artırabiliyor. Bu durum su canlılarının yaşamını, bitki gelişimini ve doğal ekolojik dengeyi olumsuz etkileyebiliyor.

Bilimsel araştırmalar da bu tehlikeye dikkat çekiyor. Sebastian Szklarek ve çalışma arkadaşlarının 2022 yılında Science of the Total Environment dergisinde yayımlanan araştırmasında, uzun süreli yol tuzlamasının nehir ve göllerdeki yıllık ortalama klorür konsantrasyonlarını artırabildiği ortaya konuldu. Araştırmacılar, tuz birikiminin su ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliği ve doğal arıtma süreçlerini de olumsuz etkileyebildiğini belirtti.

UZMANLARIN ÖNERİSİ: TUZ DOĞRU ZAMANDA VE MİKTARDA KULLANILMALI

ABD Federal Kara Yolları İdaresinin (FHWA) kış bakımı konusunda hazırladığı teknik rehberler, tuzun etkili olabilmesi için doğru zamanda ve uygun miktarda uygulanmasının önemini vurguluyor.

Bu teknik yaklaşım doğrultusunda yol bakım ekiplerinin yalnızca hava sıcaklığını değil, asfaltın yüzey sıcaklığını, nem oranını ve beklenen yağış miktarını da dikkate alması gerekiyor. Çünkü hava sıcaklığı sıfırın üzerinde olsa bile asfalt yüzeyi daha soğuk olabiliyor ve buzlanma meydana gelebiliyor.

Uzmanların önerdiği önleyici tuzlama yöntemi de bu nedenle önem taşıyor. Kar yağışı başlamadan önce yapılan doğru uygulama, buzun asfaltla bütünleşmesini zorlaştırarak kar temizleme çalışmalarını kolaylaştırıyor.

KAR YAĞDIĞINDA YOLLARIN TUZLANMASININ ARDINDAKİ GERÇEK

Yollara serpilen beyaz kaya tuzunun asıl işlevi, suyun donma noktasını düşürerek buzlanmayı önlemektir. Tuz, mevcut buzun çözülmesine yardımcı olurken yeni buz tabakalarının oluşmasını da zorlaştırır.

Ancak bu yöntem her sıcaklıkta aynı başarıyı göstermez. Aşırı soğuklarda tuzun etkisi azalır ve farklı buz çözücü maddelere ihtiyaç duyulabilir. Üstelik gereğinden fazla tuz kullanılması çevreye zarar verebilir.