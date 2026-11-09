Yükseköğretimde radikal reform! Lisans eğitimi 3 yıla mı düşüyor!

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde ortalama 4 yıllık lisans süresinin 3 yıla düşürülmesi için çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Eğitim süresi uzadıkça 'hayata atılma yaşının' ilerlediğini belirten Özvar, "Lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz" dedi.

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yıla indirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.

Erol Özvar, lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Avrupa'da eğitimler ortalama lisans döneminde 3 yıldır. Bazı programlarda 3+2 yapılır. Özel yetkinlik kazanılması için. Mimarlık, mühendislik gibi. Biz de diyoruz ki; lisans kredimizi 180 kredi içinde formüle edebiliriz. Bunu da 3 yıl içinde tamamlayabiliriz. Üniversitelerimizi bir senedir bu konuya hazırlıyoruz. Orta öğretimde bir gencimiz için 4+4+4 ile 12 senelik zorunlu eğitimiz var."

"HAYATA ATILMA YAŞI 26-27'LERE GELİYOR"

Eğitim süresi uzadıkça 'hayata atılma yaşının' ilerlediğini belirten Özvar, şunları söyledi:

"4 yıl da lisans eğitimiyle 16 yıl resmi eğitim kurumlarının içinde geçen süre. Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor. Nüfusumuz bir azalma eğilimi içinde. Doğurganlık oranları düştü. Evlilik çağı ertelenmiş durumda. İster istemez Türkiye'nin nüfusu çok kritik. Dersler devam etsin, uygulama ağırlık hayatın içinde öğrencilerimiz yer alsın."

"MÜFREDAT SADELEŞTİRİLMELİ"

Müfredatın sadeleştirilmesi gerektiğini de belirten Özvar, "Eğitim programlarında müfredat sadeleştirilmeli. Ders sayıları azaltılmalı. Türkiye'de lisansta 60 ders, Avrupa'da 20-25 ders veriliyor. Ders içerikleri güncellenmeli. Üniversite yönetimleri bu konuda da adım atmalı. Yapay zeka ders içerisinde yer almalı. Dijital beceriler, yapay zeka okur yazarlığı gelişmeli" dedi.