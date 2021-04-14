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Spor Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber
Spor

Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber

Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Aboubakar'ın son durumunun yarınki kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 15:44:00 -
Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, yarım sahada üç takım halinde oynanan turnuva maçları ve şut çalışması ile tamamlandı.

Takımdan ayrı çalıştı

Siyah-beyazlılarda sağlık durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar, bugün de takım antrenmanında yer almadı ve bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışması yaptı. Kamerunlu golcünün son durumunun yarın yapılacak kontrollerinden sonra netlik kazanacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosuna alınsa bile ilk onbirde oynatılması beklenmiyor.

Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 18.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayarak kampa girecek.

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