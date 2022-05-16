Beşiktaş yeni 10 numarasını buldu!

Beşiktaş Şilili orta saha ile ilgileniyor. Diego Valdes'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına başladı. Kadrosunda önemli değişiklikler düşünen kara kartal futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor.

Beşiktaş'ta yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor. Sezonu beklentilerin altında tamamlayan Beşiktaş, bir sonraki sezon için kadrosundaki eksiklikleri tamamlamak istiyor. Siyah-beyazlı ekip Valerien Ismael liderliğinde transfer çalışmalarında hızını arttırdı.

El Portal Deportivo'nun yaptığı habere göre Beşiktaş, CF America'nın 28 yaşındaki futbolcusu Diego Valdes ile ilgileniyor.

Şilili yıldız ise transfer konusunda oldukça istekli. CF America ise yıldız futbolcuyu serbest bırakmak istemiyor.

America'nın, 20 milyon doların altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacağı iddia edildi.

Orta sahada, 10 numara oyun kurucu olarak görev alan Şilili yıldız, kariyerinde Avrupa'ya giderek büyük bir sıçrama yapmak istiyor.

İtalya'nın, Audax takımında yetişen Valdes'in, profesyonel kariyerinde henüz Avrupa macerası yok.

Diego Valdes, kariyerinde sırasıyla Audax, Monarcas Morelia, Santos Laguna ve hala da oynamakta olduğu CF America'da forma giydi. Bu sezon çıktığı 32 maçta, 8 gol ve 10 asistlik katkı sağlayan Valdes, toplamda 2533 dakika süre aldı. 1 Ocak 2022'de CF America ile sözleşme imzalayan Valdes'in, 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

America, Diego Valdes'i Ocak'ta 10.6 milyon Euro'ya transfer etmişti. Diego Valdes'in güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro. Yıldız futbolcu, Şili Milli Takımı'nda çıktığı 19 maçta 1 gol attı.