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Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödeyecek
Spor

Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödeyecek

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında zirvede bulunan Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı'ya 17.3 milyon TL'lik fesih tazminatı ve 520 bin TL'lik yargılama gideri ödeyecek.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:43:00 -
Beşiktaş, Abdullah Avcı'ya 17 milyon lira tazminat ödeyecek

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu; Beşiktaş'ın, Abdullah Avcı'ya 17.3 milyon TL'lik fesih tazminatını ve 520 bin TL'lik yargılama giderini ödemesi kararını aldı.

Beşiktaş'ın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Şirketimiz bugün tebliğ edilen Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Kararı'na göre, Futbol A Takımımız eski Teknik Direktörü Sn. Abdullah Mucip Avcı tarafından açılan feshin haksızlığının tespiti ve mahrum kaldığı fesih tazminatı ile yargılama giderinin Şirketimizden tahsili konusunda, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından; yapılan feshin haksızlığının tespitine, dava kabulü ile 17.340.000 TL fesih tazminatının fesih tarihi olan 29.01.2020 tarihinden itibaren fiili ödeme tarihine kadar işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan (Şirketimiz) alınarak davacıya verilmesine ve 520.200 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine Tahkim Kurulu'na müracaat yolu açık olmak üzere karar verilmiştir"

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