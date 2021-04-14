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Spor Belhanda hangi takımla anlaştı?
Spor

Belhanda hangi takımla anlaştı?

Belhanda yeni takım | Galatasaray ile sözleşmesi feshedilen Belhanda'nın hangi takımla anlaşacağı merak ediliyor. Peki, Belhanda hangi takımla anlaştı? Peki, Belhanda Beşiktaş ile anlaştı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-14 21:41:00 -
Belhanda hangi takımla anlaştı?

Galatasaray ile olan sözleşmesi feshedilen Belhanda’nın kariyerine İstanbul’da devam edeceği ileri sürüldü. Peki, Belhanda hangi takımla anlaştı?

Belhanda hangi takımla anlaştı?

Pek çok Avrupa takımının renklerine bağlamak istediği Belhanda'nın Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.

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