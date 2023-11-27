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Dünya Belçika ülkesinde flaş bomba ihbarı! Basına ve Kamuoyuna duyuru: 27 okulda eğitim durdu! Vatandaşlar tedirgin
Dünya

Belçika ülkesinde flaş bomba ihbarı! Basına ve Kamuoyuna duyuru: 27 okulda eğitim durdu! Vatandaşlar tedirgin

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:25:00 -
Belçika ülkesinde flaş bomba ihbarı! Basına ve Kamuoyuna duyuru: 27 okulda eğitim durdu! Vatandaşlar tedirgin

Belçika'da bomba ihbarı nedeniyle 27 okulda güvenlik amacıyla eğitime bir gün ara verildi. Bu sözler ile kamuoyuna açıkladılar

Başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde, bugün 27 okulun kapatılacağı aktarıldı. Okullara, polis konuşlandırıldı.

Belçika'da yapılan bomba ihbarı nedeniyle başkent Brüksel ve Brabant bölgesinde çok sayıda okulun kapalı kalacağı belirtildi. Pazar akşamı geç saatlerde bir bomba ihbarı geldiği, bugün 27 okulun kapatılacağı aktarıldı. İhbara ilişkin detay paylaşılmadı. Kapatılan okullara polisin konuşlandırıldığı belirtildi.

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