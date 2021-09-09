Başkan Erdoğan'ı bebek katili Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e şok!

Ziyaret ettiği her şehirde halkın tepkisiyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'da da aynı durumu yaşadı.

Başkan Erdoğan'ın bebek katili Binyamin Netanyahu'ya benzeten Akşener'e tepki gösteren bir vatandaş, "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz. Çok içerlendim. Niçin böyle yaptınız?" diye sordu.

Bunun üzerine Akşener benzetme yapmadığını savunarak "Benim konuşmamı dikkatli dinlersen ne dediğim açık" cevabını verdi.

"Cumhurbaşkanımızı neden Netanyahu'ya benzettiniz?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Çarşamba ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, Akşener'e "Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzettiniz ben buna çok içerlendim. Niçin böyle bir benzetme yaptınız?" diye sordu.

Kaçamak cevaplar veren Akşener, şunları kaydetti:

"Netanyahu kanlı bir diktatördür başka bir şey, Fetullah Gülen bir terör örgütünün başıdır. PKK ayrılıkçı bir terör örgütüdür. Her birini sayarım. Benim konuşmamı dikkatle okursan ne dediğim açık. Benzetme değildi. Sen öyle inanıyorsan ben sana saygı duyuyorum.''

Akşener sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sevgili kardeşim, sevgili oğlum, sen bir seçmensin. Ben de bir siyasetçiyim. Ben senin oyunu istemeye geldiğim gün, senin bana canının istediği söylemek, sormak hakkındır. Ben bu dükkanın içinde ‘iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum' diye başladım. Dükkan içinde bunu yapmıyorum.

Sizden oy istemeye geldiğimde kıyma yapabilirsin. Sen bana bunlara sorup bunlara kanaat olarak ve hüküm cümlesi olarak koydun. Ben de diyorum ki saygı duyuyorum. Ama benim o sözlerimi yeniden dinle. O zaman ne yapmak istediğimi anlarsın. Ama ikna olmazsan can, baş üstüne. Çünkü seçmen veli nimettir."