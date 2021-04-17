Futbol takımlarında sporculara rutin korona testi uygulanıyor. Son olarak Başakşehir bir futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı. Peki, kim korona oldu?

Başakşehir’de hangi futbolcunun testi pozitif? Hangi futbolcu korona oldu?

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun semptomsuz olduğu vurgulanırken, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde futbolcunun izolasyon ve tedavi planlamalarına başlandığı kaydedildi.