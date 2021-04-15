  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?

Spor Toto Süper Lig'in 35. Haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Lig’deki zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, sadece galibiyeti düşünürken Başakşehir ise düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Kıran kırana bir mücadele beklenen Başakşehir Fenerbahçe maçının tarihi merak ediliyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:48:00 -
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?

Emre Belözoğlu sorumluluğundaki Sarı lacivertli takım, şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak olan turuncu lacivertli ekip ise düşme hattından uzaklaşmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?

Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?

Süper Lig’in 35. Haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Söz konusu maç, BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gürcistan duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz
Dünya

Gürcistan duyurdu: Askerlerimizi geri çekiyoruz

Gürcistan hükümeti, 2004'ten beri Afganistan’da görev yapan askerlerini geri çekeceğini duyurdu.
Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!
Spor

Mustafa Cengiz: Seks partilerinden bıktık artık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ''Donk'un seks partilerinden bıktık! Akşam parti, sabah idman. Futbolcular doğru düzgün antrenman yapmıy..
Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu
Gündem

Tahliyesine karar verilen Altan'ın bu sözleri tekrar gündem oldu

Tahliyesine karar verilen Ahmet Alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminden 1 gün önce, "Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan ge..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay