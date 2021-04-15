Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?
Spor Toto Süper Lig'in 35. Haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Lig’deki zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, sadece galibiyeti düşünürken Başakşehir ise düşme hattından uzaklaşmak için mutlak galibiyete ihtiyaç duyuyor. Kıran kırana bir mücadele beklenen Başakşehir Fenerbahçe maçının tarihi merak ediliyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?
Emre Belözoğlu sorumluluğundaki Sarı lacivertli takım, şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe’yi evinde ağırlayacak olan turuncu lacivertli ekip ise düşme hattından uzaklaşmak için 3 puana ihtiyaç duyuyor. Peki, Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak?
Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman?
Süper Lig’in 35. Haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu’nda Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Başakşehir Fenerbahçe maçı 18 Nisan Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Söz konusu maç, BeIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.