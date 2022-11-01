  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Balkanlar'da savaş çanları çalıyor! Uçaklar peş peşe havalandı
Dünya

Balkanlar'da savaş çanları çalıyor! Uçaklar peş peşe havalandı

Sırbistan'ın Kosova sınırı yakınlarında bulunan Merdar ve Raska civarında askeri kışlaları gözlemleyen hava aracının tespit edildiği bildirildi. Söz konusu tacizin hemen ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in MIG 29 tipi savunma uçaklarının havalanması talimatını verdiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 23:55:00 -
Balkanlar'da savaş çanları çalıyor! Uçaklar peş peşe havalandı

Sırbistan Radyo ve Televizyonu'nda (RTRS) yer alan haberde, kaynağı belirsiz hava aracının Sırbistan hava sahasında belirlendiği ifade edilerek, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in MIG 29 tipi savunma uçaklarının havalanması emrini verdiği belirtildi.

Vucic'in, Kosova sınırı yakınlarındaki askeri kışlayı gözlemlediği düşünülen hava aracının yok edilmesi talimatını verdiği aktarılırken, söz konusu hava aracının görüldükten kısa bir süre sonra Sırbistan hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

Bu arada, Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de Vucic'in, Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya, "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23