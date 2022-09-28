Bakanlıktan yapılan açıklama: Sosyal konut projesi başvurunuz iptal olabilir! Dikkat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde başvuruların iptal olmaması için dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "250 bin sosyal konut kampanyası kapsamındaki projelere bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır" denildi.

Ayrıca başvuru bedelini verilen süre içerisinde e-Devlet'ten yatırmayanlar başvuru sürecini tekrar başlatabilecek.

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