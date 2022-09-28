TOGG fiyat listesi 2022: TOGG'un fiyatı ne kadar olacak? TOGG otomobil ne zaman satışa çıkacak? TOGG özellikleri

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı Türkiye’nin otomobili TOGG’un Gemlik fabrikasında tüm hazırlıklar tamamlandı. En çok merak edilen konuların başında TOGG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor. TOGG'un SUV modelinin fiyatının bir milyon TL'yi aşacağı ve ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntüde çok sayıda elektrikli araç pistte deneme sürüşü yapıyor.

TOGG otomobilleri için geri sayım başladı. Türkiye’nin yerli otomobilinin üretileceği fabrikanın Bursa Gemlik’teki kurulumu hızla devam ediyor.

Açılışı 29 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak fabrikada araçların seri üretimine geçilecek.

TOGG için geri sayım başladı. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobilinin üretime geçmesine yaklaşık 1 ay kaldı. Aracı satın almak isteyen müşteriler, "Peki TOGG ne zaman çıkıyor? TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte aracın üretime geçeceği tarih...

İŞTE EN ÇOK MERAK EDİLEN İKİ SORUNUN CEVABI

Türkiye'nin otomobili TOGG'un Gemlik'teki fabrikası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, ilk etapta üretilen 100 aracın güvenlik kontrolleri gereği geri sökümü yapılırken, üretilecek ikinci 100 araç da devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

TOGG’un C-Segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonlarının düşük ÖTV diliminde yer alması beklenirken, modellerin 60 bin ile 70 bin Euro arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan TOGG, satışa Mart 2023’te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek C-Segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin Euro arasında değişecek.

29 Ekim’de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı Gemlik fabrikasında bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken; ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek.

C-segment SUV TOGG’lar 2023’ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretimine geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle TOGG’un Hatchback modeli de üretilecek.

TOGG tarafından dün gece paylaşılan son videoda çevre vurgusu yapıldı. 'Avrupa'nın en temizi olan Gemlik Kampüsümüzde deneme üretimine ve sayısı hızla artan akıllı cihazlarımızın testlerine devam ediyoruz' açıklaması yer alırken, 1 milyon 200 bin metrekare alandaki fabrikanın test alanında araçların, iniş ve çıkışları, hızlanmaları ve manevralarının görüntüleri yer aldı. Üretim hattı tamamlanan dış cephesi de dijital olan fabrikada küçük bir kız çocuğunun bakışlarının yer aldığı mesaj da dikkat çekti.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG'un C-segment SUV modelinin arkadan itişli versiyonları düşük ÖTV diliminde yer alacak.

Dünya Gazetesi'ne konuşan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ortaklarından Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV'de" açıklamasında bulundu.

Bu ÖTV dilimine göre hesaplandığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin lira civarında olması bekleniyor.

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TOGG NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) fabrikası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 29 Ekim'de açılıyor. Bu tarih itibarıyla seri üretme geçmeyi planlayan TOGG, Mart 2023'te satışa sunulacak.

TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı firması Trugo konuya ilişkin açıklama yaptı.

KURULUM İÇİN HAZIR

Trugo Resmi Twitter Sayfası'ndan yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.

TOGG'UN AÇILIM NEDİR?

TOGG: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu