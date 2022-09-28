TUS sonucu sorgulama: TUS sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? TUS 2. Dönem sınav sonuçları açıklama tarihi ÖSYM!

Eylül ayında yapılan sınavın ardından adayların TUS sonuçları için heyecanlı bekleyişi başladı. TUS sonuçları 2022 için geri sayım sürerken açıklanacağı tarih belli oldu. Yapılan değerlendirme sonrası TUS sınav sonuçları ÖSYM.gov.tr ekranından erişime açılacak. Ayrıca adaylar TUS kontenjanlarına yine ÖSYM'nin internet adresinden erişim sağlayacaklar.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 TUS/2 sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

TUS KONTENJANLARI BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "4 Eylüldeki TUS’a 24.459 uzman adayı katıldı. Bu dönem için eğitim kurumlarına 9.338, yabancı uyruklu ve KKTC vatandaşı öğrenciler dâhil edildiğinde TOPLAM 9.911 KONTENJAN planlandı. Eğitim kurumları kontenjan dağılımları, kılavuzda yayımlanmak üzere, bugün ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ." ifadelerine yer vermişti.

TUS TERCİH BİLDİRİMİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Adaylar, ilgili sınav dönemi için tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir. Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Yabancı dil yeterliliğini sağlayamayan adayların yerleştirmeleri yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz.

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