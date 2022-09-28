2022 TOKİ başvuru sonuçlar: İstanbul, Ankara, İzmir! TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ ucuz konutta kriterler

TOKİ ucuz konutta kriterler belli oldu! TOKİ evleri nasıl olacak? Bakan Kurum detayları tek tek açıkladı.

TOKİ kura çekilişi tarihi için arama motorlarında araştırmalar yapılıyor. Kendi illerinde kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak eden vatandaşlar TOKİ sosyal konut projesi son dakika gelişmelerini ve duyurularını takip ediyor. TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, nasıl yapılacak? İşte, Ankara, İzmir, İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri ve Murat Kurum'un açıklamaları...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sosyal Konut Projesi kapsamındaki konutları, sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla inşa edeceğiz" dedi..

Bakan Kurum, İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda iklim değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 250 bin sosyal konut, 100 bin sosyal konut arsası ve 10 bin iş yerini vatandaşla paylaştıklarını anımsatan Bakan Kurum, şöyle devam etti:.

"Tüm projelerimizde olduğu gibi aslında bu projemizde de yine sıfır atığa uyumlu, çevreye saygılı, iklime duyarlı, enerji verimli, güçlü yalıtımı olan uygulamalarla bu projelerimizi inşa edeceğiz. Biz göreve geldiğimiz de şunu söyledik: Enerji performansı kötü olan binaların sayısını azaltacağız ki bu çerçevede enerji verimliliğini en üst seviyede tutacağız..

Isıtmada ve soğutmada karbonsuzlaştırmaya gideceğimiz ve iklim değişikliğinin etkilerinin minimuma indireceğimiz binaları tasarlamak zorundayız. Yine sanayi kuruluşları, turizm tesislerini tasarlamak zorundayız. İşte tarımda enerjimizi mümkünse eğer yenilenebilir enerjiden karşılayacak adımları atmak zorundayız. Bu sayede biz de yapmış olduğumuz binalarda yüzde 30'a yakın oranlarda tasarruf elde edeceğiz."

"İKLİM KANUNU İLE İLGİLİ ÇALIŞMAMIZI TAMAMLADIK"

İklim Kanunu çalışmalarını tamamladıkları bilgisini de veren Kurum, "Yine yeni finansman modelleri ve destekleriyle de iklim değişikliği ile mücadele noktasında yeni yapılacak yatırımlara finansman desteğinden tutunda emisyonu azaltanların ödüllendirildiği fazla emisyon üretenlerin cezalandırıldığı bir sitemi hayata geçiriyor olacağız" dedi..

İlk kurul toplantısında 2053 hedefleri doğrultusunda Ulusal Katkı Beyanı'nın güncellenmesi gerektiğini ele aldıklarını belirten Bakan Kurum, "Ulusal kalkınma hedeflerine, ülkemizin gelişmesine, büyümesine, istihdamına katkı sağlayacak şekliyle ulusal katkı beyanımızı da güncelleyeceğiz" dedi.."SIFIR ATIK PROJEMİZ ÇERÇEVESİNDE HEDEFİMİZ, 2035 YILINDA YÜZDE 60 ORANINA YÜKSELTMEK"

Bakan Kurum, sıfır atık konusunun önemine de değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz proje çerçevesinde hedeflerimizi güncelledik ve 2035 yılında geri dönüşüm oranımız ki şuan yüzde 13'den 27'ye çıktı. 2035 de yüzde 60 oranına yükselteceğiz ve hedefimiz 2053 yılına geldiğin de tüm atıkların dönüştürüldüğü bir süreci değerlendirmek istiyoruz.

.Tabii bunu yaparken de eğitimin farkındalığında çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde 2023 eğitim öğretim yılında çevre ve iklim dersleri ilk defa müfredata eklendi. Artık çocuklarımız ortaokuldan itibaren çevre ve iklim değişikliği derslerini zorunlu olarak okuyorlar. Bu da aslında farkındalık ve eğitim açısından çocuklarımızın bu yaştaki bilinci açısından değerli bir hizmet olacaktır. Bunu hep birlikte bir yaşam tarzı haline getireceğiz.".

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM!

TOKİ sosyal konut kura çekimi için beklenen TOKİ başvurularının sonuçları için geri sayım başladı. Kuralar sonuçların belli olması ardından çekilecek.

Peki, tarih belli mi?

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, 81 ilde gerçekleştirilecek TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını canlı yayında açıkladı. Bulut, açıklamasında TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz.

Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir."

Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada TOKİ kura çekimi ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek."

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Düşük ve orta gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunan TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri açıklandı. TOKİ sosyal konut başvuruları 14 Eylül 2022 Çarşamba günü başlayıp 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. E-Devlet Başvuruları 28.10.2022 tarihinde sona erecektir.

Konut tipi (2+1 ve 3+1) ayrımı olmadan, proje bazında başvuru yapılacaktır. (Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan "Konut Belirleme Kurası" ile belirlenecektir.)

TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malullerine konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Emekli Vatandaşlara konut sayısının %20'isi kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

4) Genç Vatandaşlara konut sayısının %20'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

5) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra İdarenin internet sayfasında açıklanacaktır.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdarece tespit edilen tarihte "Konut Belirleme Kurası" çekilecektir.

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutlar TOKİ'nin belirleyerek kullanıma açacağı bloklar arasından, noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda; konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ GERİ ALINIYOR MU?

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sosyal konut projesinde başvuru ücretinin 500 TL olduğunu ve yetkili bankaların Ziraat Bankası ve Halkbank olduğunu açıkladı.

E-devlet kanalıyla başvurularda SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış IBAN hesabına başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde eft, havale, ATM vb. ile yatırılması gerekmektedir. Aksi halde mevcut başvuru iptal edilecektir.

Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.

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