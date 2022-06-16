  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cihat Yaycı Paşa yapılması gereken hamleyi açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bunu yapmalı!

İslam'da taşınması bile haram olan içkiyi helal para kazanmak isteyen taksiciye taşıtmak istedi! "Abla ben Müslümanım!" sözleriyle tepki gösterdi

İzmir depremi ile ilgili flaş gelişme! Yılmaz Apartmanı davasında karar

Dikkat çeken açıklama: Türk ordusu kritik önem taşıyor

AK Partili başkandan tarım arazisine yapılan villalara tepki: Bu ruhsat rezaletini açıklayın!

Altın ve dolardan Fed'in kararına ilk tepki

Yunan generalden bomba itiraf: Türkiye'den korkuyoruz

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğradı! 8 yaşındaki çocuk yaralandı

FED faiz kararını açıkladı! 28 yıl sonra bir ilk gerçekleşti

Salih Mirzabeyoğlu’nun yaşadığı telegram işkencesini anlatınca 'terörle mücadele'den dava açtılar!
Gündem Babalar Günü öncesinde doğal taş tespihlere ilgi büyük
Gündem

Babalar Günü öncesinde doğal taş tespihlere ilgi büyük

Yaklaşan Babalar Günü öncesi hediye tercihlerinden biri de doğal taş tespihler olurken, esnaf da bu özel gün için hazırlıklara başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-16 10:21:00 -
Babalar Günü öncesinde doğal taş tespihlere ilgi büyük

Babalar Günü'ne sayılı günler kala bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler hediye arayışına geçti. Daha kalıcı ve anlamlı hediyeler arayan vatandaşlar ince eleyip sık dokuyor. Bu sene doğal taş tespihler, babasını mutlu etmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Günler öncesinden Babalar Günü için hazırlıklara başlayan Eskişehir esnafı, yaptıkları kampanyalar ile vatandaşların ilgisini çekiyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır tespih satışı yapan Selçuk Gökduman, vatandaşların hediye olarak tespih almaya yöneldiğini, kendilerinin de bu yönelime kampanya ile karşılık verdiklerini anlattı. Daha kalıcı bir hediye olması için gerçek doğal taşlardan oluşan tespihlerin tercih edildiğinden bahseden Gökduman, “Tüm özel günlerde olduğu gibi Babalar Günü'nde de insanlar sevdiklerine hediye alarak onları mutlu etmek istiyor. Tespihler de güzel bir tercih olduğu için biz de yoğunluk oluşuyor. Bu özel gün öncesinde bir kampanya hazırladık, kehribar tespihleri 50 liradan satışa sunduk. Kampanyamız yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Tespihlerin kalıcı ve daha anlamlı olabilmesi için gerçek doğal taşlardan yapılanların tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle kehribar ve damla taştan yapılanlar bu ihtiyacı karşılıyor. Kampanya dışında tespih fiyatları 100 liradan başlayarak çok yüksel fiyatlara kadar çıkabiliyor, ama ortalama 300 liraya hediye olarak güzel tespihler alınabilir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23