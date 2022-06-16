Babalar Günü öncesinde doğal taş tespihlere ilgi büyük

Babalar Günü'ne sayılı günler kala bu özel günde babasını mutlu etmek isteyenler hediye arayışına geçti. Daha kalıcı ve anlamlı hediyeler arayan vatandaşlar ince eleyip sık dokuyor. Bu sene doğal taş tespihler, babasını mutlu etmek isteyen vatandaşların ilgi odağı oldu. Günler öncesinden Babalar Günü için hazırlıklara başlayan Eskişehir esnafı, yaptıkları kampanyalar ile vatandaşların ilgisini çekiyor.

Eskişehir'de uzun yıllardır tespih satışı yapan Selçuk Gökduman, vatandaşların hediye olarak tespih almaya yöneldiğini, kendilerinin de bu yönelime kampanya ile karşılık verdiklerini anlattı. Daha kalıcı bir hediye olması için gerçek doğal taşlardan oluşan tespihlerin tercih edildiğinden bahseden Gökduman, “Tüm özel günlerde olduğu gibi Babalar Günü'nde de insanlar sevdiklerine hediye alarak onları mutlu etmek istiyor. Tespihler de güzel bir tercih olduğu için biz de yoğunluk oluşuyor. Bu özel gün öncesinde bir kampanya hazırladık, kehribar tespihleri 50 liradan satışa sunduk. Kampanyamız yaklaşık 10 gündür devam ediyor. Tespihlerin kalıcı ve daha anlamlı olabilmesi için gerçek doğal taşlardan yapılanların tercih edilmesi gerekiyor. Özellikle kehribar ve damla taştan yapılanlar bu ihtiyacı karşılıyor. Kampanya dışında tespih fiyatları 100 liradan başlayarak çok yüksel fiyatlara kadar çıkabiliyor, ama ortalama 300 liraya hediye olarak güzel tespihler alınabilir” dedi.