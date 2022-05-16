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Spor Baba Messi, Barcelona fitilini açıkladı
Spor

Baba Messi, Barcelona fitilini açıkladı

Fransız devi Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi'nin yeniden Barcelona'ya dönmesi gündemde. Arjantinli futbolcunun babası Jorge Messi yaptığı açıklamada, "Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer." diyerek Katalan devinin taraftarlarını heyecanlandırdı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi daha önce yaptığı açıklamalarda, kulübün kapısının Messi'ye her zaman açık olduğunu söylemişti.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 18:42:00 -
Baba Messi, Barcelona fitilini açıkladı

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e sezon başında transfer olan Lionel Messi, Fransız devinde Katalan devindeki performansından uzak bir görüntü çizdi. Barcelona'ya geri döneceği konuşulan Arjantinli yıldız için babası çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer"

Goal.con'un haberine göre, Twitch kanalı Jijantes FC, Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'ye 34 yaşındaki oyuncunun tekrar Barcelona formasını giyip giymeme olasılığını sordu. Messi'nin babası Jorge ise, "Umarım bir gün Barcelona formasını yeniden giyer." dedi.

Laporta, Messi'ye mesafeli

Arjantinli süperstarın babası ve Xavi'nin isteğine rağmen; Barcelona Başkanı Joan Laporta, mart ayında kulübün onu yakın zamanda geri getirmeyi düşünmediğini söyledi.

RAC 1 ile yaptığı röportajda, "Messi'den, yeniden Barcelona'ya dönme olasılığı konusunda hiçbir mesaj almadım." dedi.

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