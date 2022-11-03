Azerbaycan ordusunun İran sınırındaki tatbikatı devam ediyor

Azerbaycan ordusunun özel kuvvetlerinin İran sınırında başlattığı tatbikatlar sürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özel kuvvetler birliklerinin Tümgeneral Hikmet Mirzayev başkanlığında İran sınırında dün başlattığı tatbikatların devam ettiği bildirildi. Tatbikatta, özel kuvvetler birliklerinin düşman hedeflerinin arasına sızarak çeşitli keşif ve özel operasyonlar gerçekleştirdiği kaydedildi. Hava kuvvetleri, topçu birliklerin ve taarruz dronlarının desteğiyle gerçekleştirilen görevlerde belirlenen hedeflerin ve noktaların başarılı bir şekilde kontrol altına alındığı aktarıldı. Tatbikat planına göre askerlerin yüksek dağlık ve ormanlık alanlarda karmaşık engellerin üstesinden gelme becerileri ve profesyonelliklerinin test edildiği aktarıldı.