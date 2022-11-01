Azerbaycan, İşgalci İsrail'de büyükelçilik açmaya...

Azerbaycan-İşgalci İsrail Dostluk Grubu'nun üyesi Arzu Nağıyev, artık İsrail'de büyükelçilik açma çalışmalarının teknik düzeydeki son aşamalarına ulaştığını söyledi.

Azeri parlamentosundaki Azerbaycan-İşgalci İsrail Dostluk Grubu'nun üyesi Arzu Nağıyev, artık İşgalci İsrail'de büyükelçilik açma çalışmalarının teknik düzeydeki son aşamalarına ulaştığını söyledi.

Azerbaycan internet haber sitesi Pravda.az'ye konuşan Nağıyev şöyle dedi:

Zaman zaman diyorlardı ki Azerbaycan'ın İsrail'de elçilik açması bazı devletlerin hoşuna gitmez. Azerbaycan'ın dış politikası var. Azerbaycan devleti kendi dış politikasını kendisi belirler. İran, Kapan'da konsolosluk açıp 'Ermenistan bizim ortağımızdır' diyorsa, bizim herhangi bir devletten çekinmemize yer yok.

İşgalci İsrail'in Bakü'de elçi bulundurmasına rağmen, Azerbaycan, komşusu İran'ın ve Arap devletlerinin tepkisini çekmemek için İşgalci İsrail'e elçi atamamıştı.

İlişkilerin geliştirilmesi için geçen yıl 29 Temmuz'da İşgalci İsrail'in Tel Aviv kentinde Azerbaycan Ticaret ve Turizm Temsilcilikleri faaliyet göstermeye başladı.

İşgalci İsrail ile 7 Nisan 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edilmişti. İşgalci İsrail’in Cumhurbaşkanı Yitzhak Herzog, ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümünde Aliyev'e gönderdiği mektupta, İsrail'de Azerbaycan elçiliğinin açılmasını istemişti.

Tel Aviv Üniversitesi'ne bağlı Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Gallia Lindenstrauss, bazı Arap ülkeleriyle İşgalci İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları (Abraham Accords) ve Türkiye'nin İşgalci İsrail'e yeniden elçi atamasının Bakü'nün elini kolaylaştırdığını belirtti. Akademisyen, Eurasianet'e şöyle konuştu:

Azerbaycan'ın İkinci Yukarı Karabağ Savaşı'ndaki açık askeri zaferi Arap ve Müslüman dünyasının desteğine ihtiyacını daha da azalttı.