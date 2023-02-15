Aydın’da da kara avcılığı süresiz olarak yasaklandı

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın’da da, depremden etkilenen yaban hayatının korunması için kara avcılığı ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.



Kahramanmaraş başta olmak üzere toplam 10 ilde etkili olan ve büyük hasarlara yol açan depremde yaban hayatı da olumsuz etkilendi. Bu çerçevede 2022-2023 Av Dönemi, Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Yaban hayatının korunması amacıyla alınan karar sonrasında kara avcılığı 14 Şubat 2023 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar süresiz durduruldu.



Konu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem afeti nedeniyle kara avcılığı Türkiye genelinde 14 Şubat 2023 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar durduruldu. 20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi. Bu çerçevede, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı” ifadelerine yer verildi.