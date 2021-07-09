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Yerel Aydın ve Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Yerel

Aydın ve Adana'da organize suç örgütüne operasyon

Aydın ve Adana'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda, 1 tabanca, 83 mermi, 2 şarjör, 1 kılıç ile 5 senet, dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 16:52:00 -
Aydın ve Adana'da organize suç örgütüne operasyon

Aydın ve Adana'da bazı işletmelerden "komisyon" adı altında zorla para topladıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü oluşturarak soğuk hava depoları, hal işletmecileri ve kamyon şoförlerinden "komisyon" adı altında zorla para topladığı iddia edilenlere yönelik Sultanhisar ilçesi ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 tabanca, 83 mermi, 2 şarjör, 1 kılıç ile 5 senet, dijital materyal ve evrak ele geçirildi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma ve tehdit" suçlamasıyla gözaltına alınan H.D, M.D ve F.D. tutuklandı, T.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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