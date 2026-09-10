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Gündem Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek
Gündem

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tazminat ödeyecek

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle aleyhine toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den 800 bin lira manevi tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Özel hakkında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iddiaları ve hakaretamiz sözleri nedeniyle toplamda 800 bin lira manevi tazminata hükmedildiğini belirtti.

Aydın, paylaşımında, şu bilgileri verdi:

"Ankara 44. Asliye Mahkemesi, bugünkü duruşmada, Özgür Özel'in Marmara Cezaevi çıkışında 13 Ağustos 2025'te yapmış olduğu konuşması nedeniyle 200 bin lira, 13 Ağustos 2025'te Cumhuriyet Halk Partisinin düzenlemiş olduğu ve İstanbul Bayrampaşa'da gerçekleştirilen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle 300 bin lira ve 18 Ağustos 2025'te Aydın'da yapmış olduğu miting konuşması nedeniyle 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir."

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