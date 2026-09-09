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Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor Mucize gençlik iksiri: Her gün bir bardak içince vücudunuzda bakın ne olur? İçen yaşlanmıyor Batum’dan kalkan eğitim uçağı Rize açıklarında denize düştü! Uçağın pilotu bakın kim çıktı
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Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap

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Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap

Evde bir anda beliren hamam böcekleri gece karanlığında ortaya çıkarak kabus yaşatabiliyor. Hijyen açısından büyük tehdit oluşturan hamam böcekleri gece 23.00 ile 04.00 saatleri arasında evleri istila ediyor. Soğan ve karbonatlı mucizevi karışımdan defne yaprağına kadar hamam böceklerini yok edebileceğiniz yöntemleri sizler için derledik. Mucizevi yolları merak edenler için işte cevaplar...

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#1
Foto - Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap

Evde bir anda beliren hamam böcekleri özellikle geceleri ortaya çıkarak tam bir kabus yaşatıyor. Hijyen açısından tehdit oluşturan hamam böcekleri özellikle gece 23.00 ila 04.00 aralığında evi istila ediyor. Ancak evdeki istenmeyen böceklerin artık kökünü kurutabilirsiniz. Soğan ve karbonatlı mucizevi karışımdan defne yaprağına kadar hamam böceklerini yok edebileceğiniz yöntemleri haberimizde derledik.

#2
Foto - Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap

Kimse evini hamam böceklerinin basmasını sevmez. Ancak böylesine can sıkıcı durumdan kurtulmanın yolu çok zor değil. Haşerelerden kalıcı olarak kurtulmanın yolları... Bu haşerelerin genellikle pis kanalizasyon hatlarında, bina boşluklarında ve kirli ortamlarda rahatça gezdikleri bilinir. Üzerlerinde mikrop ve bakteri taşıyabildikleri için eve girdiklerinde hijyen açısından tehdit oluştururlar. Mutfak ve banyo gibi nemli alanların hijyenini asla aksatmayın. Bütün yiyecek kırıntılarının, açıkta duran yemekleri ve en önemlisi su kaynaklarının (tezgahta kalan su damlaları, lavaboda biriken sular gibi) titizlikle temizleyin. Çünkü su ve gıda, bu haşerelerin sayısının katlanarak artmasına yol açar.

#3
Foto - Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap

Gider çevreleri, dolap altları, fırın ve buzdolabı arkası gibi karanlık ve saklanmaya elverişli alanları detaylıca temizlemeye özen gösterin. Duvarda veya fayans arasında çatlak varsa vakit kaybetmeden kapatın. Temizlik önlemlerini aldıktan sonra haşereleri uzaklaştırmak için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz... SOĞAN VE KARBONAT Kuru soğanı ince ince doğrayın ve 1 yemek kaşığı karbonat ile karıştırın. Bu karışımı haşerelerin bulunabileceği ortamlara dökün. Defne yaprağı ve nane yağı gibi keskin kokulu doğal yağlar da bu haşerelerin sevmediği kokular arasında yer alır ve onları ortamdan uzaklaştırabilir. Eğer doğal yöntemler yetersiz kalıyor ise aşağıdaki kimyasal yöntemlere başvurabilirsiniz...

#4
Foto - Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap

MUCİZEVİ YÖNTEMİ Haşerelerin bulunabileceği yerlere küçük damlalar halinde jel yem bırakabilirsiniz. Profesyonel ilaçlama şirketlerinden yardım alabilirsiniz.

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Yorumlar

abdullah

Eğer evinizi sarmışlarsa bunların hiç biri işe yaramıyor. ciddi bir ilaçlama yapıp ortalığı temizledikten sonra bu yöntemler tekrar gelmemesi için belki işe yarayabilir. Ayrıca resimdeki ülkemizdeki hamam böceklerinden değil,(kanat olmaz) bunlar Kalorifer böceği yada Alman hamam böceği denilen böceklerden. Çok daha tehlikeli ve yok etmesi zordur.
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