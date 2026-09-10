‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

Serginin açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, tezhibin geleneksel sanatlar içindeki önemine değinerek, "Biz Hünkar Kasrı'nda çok güzel sergiler açtık. Buradaki temel amacımız, geleneği günümüzle buluşturmak ve yeni nesle aktarmaktı. 'İki Fırça Bir Ahenk' de bu sergiler için de önemli bir yere sahip. Medeniyetimizin her anında Kur'an ve onun nurunun yansımaları var. Tezhip sanatı da bu nuru bizlere sunan önemli bir yerde duruyor. Bu kıymetli sanat, çok büyük bir sabır ve emek istiyor. Bu anlamda da tezhip, hızlı ve kontrolsüz modern zamanlar için bizlere sabrı ve yavaşlamayı salık veriyor. Sanatçılarımızın değerli ve nadide eserleri de bu sabır ve emeğin bir örneği olarak görülmelidir." dedi.