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‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

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IHA Giriş Tarihi:

‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

Sanatçılar Ayşe Gülcan Özbalak ve Zeynep Üstün'ün eserlerinden oluşan "İki Fırça Bir Ahenk" tezhip sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda ziyarete açıldı.

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Foto - ‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

Geleneksel Türk ve İslam sanatlarının önemli dallarından biri olan tezhip, başta el yazmaları olmak üzere pek çok eserde kullanılan ince bezeme sanatı olarak öne çıkıyor.

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Foto - ‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

Serginin açılışında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, tezhibin geleneksel sanatlar içindeki önemine değinerek, "Biz Hünkar Kasrı'nda çok güzel sergiler açtık. Buradaki temel amacımız, geleneği günümüzle buluşturmak ve yeni nesle aktarmaktı. 'İki Fırça Bir Ahenk' de bu sergiler için de önemli bir yere sahip. Medeniyetimizin her anında Kur'an ve onun nurunun yansımaları var. Tezhip sanatı da bu nuru bizlere sunan önemli bir yerde duruyor. Bu kıymetli sanat, çok büyük bir sabır ve emek istiyor. Bu anlamda da tezhip, hızlı ve kontrolsüz modern zamanlar için bizlere sabrı ve yavaşlamayı salık veriyor. Sanatçılarımızın değerli ve nadide eserleri de bu sabır ve emeğin bir örneği olarak görülmelidir." dedi.

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Foto - ‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

İTO Meclis Başkanı Erhan Erken, Hünkar Kasrı'nın önemli sanatsal etkinlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Tezhip, etimolojik olarak Arapça kökenli bir kelime ve altın, altınla süslemek anlamına geliyor. Bizler için tezhibin süslediği eserler bu yüzden altın niteliğindedir. Geleneksel sanatlarımız hepimiz için büyük bir öneme sahip. Burada da iki değerli sanatçımızın eserleri sanatseverle buluşuyor. Bizler de buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Foto - ‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

TEZHİP BİZLER İÇİN İNCELİĞİN VE ZERAFETİN BİR ÖRNEĞİ: Müzehhibe Ayşe Gülcan Özbalak, serginin açılışından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Tezhip geleneksel sanatlarımız için de müstesna bir yere sahip. Burada hoca-talebe ilişkisi içinde büyük bir öğrenme süreci söz konusu. Benim üzerimde de hocalarımın büyük emeği var ve huzurunuzda onlara teşekkürü bir borç biliyorum. Biz, eserlerimizi ortaya koyarken büyük bir sabır, çaba gösterdik. Ama ayrıca bu çok keyifli bir süreçti. İnşallah ziyaretçilerimiz de aynı güzelliği tecrübe ederler." görüşlerine yer verdi.

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Foto - ‘İki Fırça Bir Ahenk’: Hünkâr Kasrı’nda tezhip sergisi

Müzehhibe Zeynep Üstün ise serginin tezhip sanatı içinde kalıcı izler bırakmasını temenni ederek, "Burada çok güzel bir atmosfer var. Tezhip, geleneğimizden bize miras kalan bir sanat. Bu mirası yine bir o kadar değerli bir mekanda ziyaretçilerimize sunmak ayrıca bizi fazlasıyla memnun ediyor. Tezhip bizler için inceliğin ve zarafetin bir örneği. İnşallah eserlerimiz, tezhip sanatının bu değerini sanatseverlere ulaştırabilir." diye konuştu. Sergi, 30 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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