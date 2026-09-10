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Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

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Giriş Tarihi:

Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Tokat’ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 190 öğrenci, “Hafız Oluyorum, Umreye Gidiyorum” projesi kapsamında kutsal topraklara uğurlandı.

#1
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Tokat’ta hafızlık eğitimlerini tamamlayan 190 öğrenci, “Hafız Oluyorum, Umreye Gidiyorum” projesi kapsamında kutsal topraklara uğurlandı. “Vahyin İndiği Yerlere Kutlu Yolculuk” şiarıyla Medine-i Münevvere’ye hareket eden hafızlar, umre ibadetini yerine getirecek.

#2
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

HABER MERKEZİ Tokat Valiliği koordinesinde, Tokat İl Müftülüğü ve Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen “Hafız Oluyorum, Umreye Gidiyorum” projesi kapsamında hafızlığını tamamlayan öğrenciler için anlamlı bir program düzenlendi. Tokat ve ilçelerinden hafız öğrenciler ile ailelerinden oluşan 190 kişilik kafile, hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından kutsal topraklara gitmek üzere Medine-i Münevvere’ye uğurlandı.

#3
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

KUR’AN TİLAVETİYLE BAŞLAYAN UĞURLAMA!

#4
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Tokat Havalimanı’nda gerçekleştirilen uğurlama programı, Almus Aliyyü’l-Murtaza Hafızlık Erkek Kur’an Kursu hafızlarından Melik Abdülbaki Sinmez’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

#5
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Programa hafızların aileleri ve yakınlarının yanı sıra din görevlileri ile vatandaşlar da katıldı.

#6
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından hafızlar, aileleriyle vedalaştı. Duygu dolu anların yaşandığı programda bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Uğurlama programının ardından havalimanındaki işlemlerini tamamlayan 190 kişilik kafile, direkt uçuşla Medine-i Münevvere’ye hareket etti. 

#7
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Hafızların umre ibadetlerini yerine getirdikten sonra Türkiye’ye dönmeleri bekleniyor.

#8
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

“HER YIL HAFIZ SAYISI ARTIYOR” Programda konuşan Tokat İl Müftüsü Esat Yapıcı, projenin temel amacının hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri teşvik etmek olduğunu belirtti.

#9
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Yapıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü olarak birkaç yıl önce aldıkları karar doğrultusunda hafızlık belgesi alan öğrencileri Kur’an-ı Kerim’in vahyedildiği topraklarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Yapıcı, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü olarak bundan birkaç sene önce bir karar aldık. Hafızlık belgesi alan tüm öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerim’in vahyolunduğu o topraklara göndermeyi istedik.

#10
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Bugün burada 2025 yılının son döneminde ve 2026 yılında hafız olmuş evlatlarımızı, öğrencilerimizi kutsal topraklara gönderiyoruz” dedi.

#11
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

“YÜRÜYEN KUR’AN OLARAK DÖNECEKLER”

#12
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Hafızların kutsal topraklardan manevi açıdan güçlenerek döneceklerini ifade eden Yapıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu öğrencilerimiz bütün insanlığın zifiri karanlıkta boğuştuğu bu dönemde kötülükler, yanlışlar ve bütün isyanlarla birlikte bu çocukları yürüyen Kur’an olarak adeta tekrar memleketlerine dönecekler.”

#13
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Projenin hafızlık eğitimine yönelik önemli bir teşvik olduğunu vurgulayan Yapıcı, “Amacımız bu çocuklarımızı teşvik etmekti. Her sene hafız sayısı artıyor” ifadelerini kullandı.

#14
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

#15
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

#16
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

#17
Foto - Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

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