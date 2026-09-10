Tokat’tan 190 hafızla kutsal topraklara kutlu yolculuk

Yapıcı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü olarak birkaç yıl önce aldıkları karar doğrultusunda hafızlık belgesi alan öğrencileri Kur’an-ı Kerim’in vahyedildiği topraklarla buluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Yapıcı, “Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve İl Müftülüğü olarak bundan birkaç sene önce bir karar aldık. Hafızlık belgesi alan tüm öğrencilerimizi Kur’an-ı Kerim’in vahyolunduğu o topraklara göndermeyi istedik.