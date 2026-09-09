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Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor

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Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor

Sosyal medyada paylaşılan yemek videolarında sık sık karşılaşılan bulut yumurta, özellikle kabarık görüntüsü ve yumuşak dokusuyla dikkat çekiyor. Klasik yumurtadan farklı bir sunum arayanların ilgisini çeken bu tarif, az sayıda malzemeyle hazırlanması ile dikkat çıkıyor. Nefis tarif...

#1
Foto - Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor

Yumurtanın beyazının köpük kıvamına getirilmesiyle hazırlanan bulut yumurta, fırında pişirildiğinde kabarık bir görünüm kazanıyor. Üzerine eklenen yumurta sarısı ise tarifin hem görüntüsünü hem de lezzetini tamamlıyor. Kahvaltıda farklı bir seçenek denemek isteyenler için oldukça pratik olan tarif, özellikle kısa sürede hazırlanabilmesiyle dikkat çekiyor.

#2
Foto - Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor

Son dönemde sosyal medya platformlarında yemek tarifleri büyük ilgi görürken, bulut yumurta da kullanıcıların karşısına çıkan popüler tarifler arasında yer alıyor. Kabarık ve hafif görüntüsü nedeniyle klasik yumurtadan ayrılan tarif, özellikle kahvaltı sunumuna önem verenlerin ilgisini çekiyor.

#3
Foto - Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor

Tarifin en dikkat çekici noktası ise yumurta beyazının iyice köpürtülmesi. Bu işlem sayesinde yumurta beyazı daha hacimli bir kıvam alıyor. Fırında pişirildiğinde de ortaya bulut görünümünü andıran kabarık bir yumurta çıkıyor.

#4
Foto - Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor

Tarifte kullanılacak yumurtaların taze olması, özellikle yumurta beyazının daha kolay köpürmesi açısından önem taşıyor. Baharat ve peynir gibi malzemeler ise damak zevkine göre değiştirilebiliyor. EN ÖNEMLİ AŞAMA YUMURTA BEYAZINI KÖPÜRTMEK Bulut yumurtanın klasik yumurtadan ayrılmasını sağlayan temel aşama, yumurta beyazının doğru kıvama getirilmesi. Bunun için yumurtaların sarıları ve beyazları dikkatli şekilde ayrılıyor. Yumurta beyazları bir kaba alındıktan sonra mikser yardımıyla çırpılıyor. Karışımın köpüklü, hacimli ve mümkün olduğunca yoğun bir kıvama ulaşması gerekiyor. Elle çırpmak da mümkün ancak bu yöntem daha fazla zaman ve efor gerektirebiliyor. Yumurta beyazı istenen kıvama geldiğinde içerisine bir tutam tuz eklenebiliyor. Bu aşamada karışımın sönmemesi için fazla müdahale etmemek gerekiyor. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yumurta beyazından kaşık yardımıyla yuvarlak bir form oluşturuluyor. Ortasının hafif çukur bırakılması ise yumurta sarısının daha sonra yerleştirilmesini kolaylaştırıyor. Hazırlanan yumurta beyazları önceden ısıtılmış fırına gönderiliyor. İlk pişirme aşamasında yumurta beyazının hafifçe renk alması bekleniyor. Ardından tepsi fırından çıkarılarak ortadaki bölümlere yumurta sarıları dikkatlice yerleştiriliyor. Yumurta sarıları eklendikten sonra tepsi yeniden fırına veriliyor. Sarının ne kadar pişeceği ise tamamen kişisel tercihe göre ayarlanabiliyor. Akışkan yumurta sarısını sevenler daha kısa süre, tamamen pişmiş yumurta isteyenler ise biraz daha uzun süre tercih edebilir. Bulut yumurtada en sık yapılan hatalardan biri yumurta beyazını yeterince çırpmamak. Karışım yeterince hacim kazanmadığında fırında beklenen kabarık görüntü ortaya çıkmayabiliyor. Bir diğer önemli nokta ise yumurta sarısını yerleştirirken dikkatli davranmak. Yumurta beyazının ortasında oluşturulan çukurun çok derin veya çok geniş olmaması gerekiyor. Böylece yumurta sarısı daha dengeli şekilde yerleşiyor. Peynir sevenler ise fırına vermeden önce yumurta beyazının üzerine az miktarda kaşar peyniri serpebilir. Karabiber, pul biber, kekik ve ince kıyılmış yeşillikler de tarife farklı bir aroma katabiliyor. Bulut yumurta, yalnızca görüntüsüyle değil, farklı malzemelerle hazırlanabilmesiyle de dikkat çekiyor. Peynir, yeşillik ve çeşitli baharatlarla tarif kişisel damak zevkine göre değiştirilebiliyor. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında klasik omlet veya sahanda yumurta yerine farklı bir seçenek arayanlar için değerlendirilebilecek tariflerden biri olan bulut yumurta, hazırlanışının kolay olması nedeniyle mutfakta fazla zaman geçirmek istemeyenlerin de ilgisini çekiyor.

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