Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar

TAHSİN HAN

ABD merkezli Al-Monitor’ün haberine göre, Türk savunma sanayisi yerli ve milli teknolojileriyle küresel ölçekteki etki alanını her geçen gün daha da genişletirken, Doğu Akdeniz’deki askeri ve diplomatik dengeleri değiştirecek tarihi adımlar atmayı sürdürüyor. Ankara ile Kahire arasında son dönemde ivme kazanan stratejik yakınlaşma, Mısır’da düzenlenen II. El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı ile yepyeni bir boyuta taşındı. Türkiye’nin savunma devleri; TUSAŞ, ASELSAN ve MKE, sergiledikleri üstün teknolojilerle Afrika ve Orta Doğu’nun kalbinde gövde gösterisi yaparken, Mısır ordusunun ve bölge ülkelerinin Türk sistemlerine olan ilgisi zirveye tırmandı.

SADECE MÜHİMMAT SATIŞI DEĞİL, KAAN’A DEV ORTAKLIK GÜNDEMDE

Al-Monitor’ün aktardığı detaylara göre Türkiye, bu kritik fuarda sadece MKE üretimi insansız hava araçları ile füzeleri etkisiz hale getiren TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemini ve ASELSAN imzalı yüksek teknoloji radar, elektronik harp ile hassas güdümlü silah sistemlerini sergilemekle kalmıyor; milli gururu olan 5. nesil savaş uçağı KAAN’ı da Mısır pazarının vitrinine çıkarıyor.

Son dönemde Doğu Akdeniz’de düzenlenen 13 yıl sonraki ilk ortak deniz tatbikatı ve Altın Kartal özel kuvvetler tatbikatıyla pekişen iki ülke ilişkileri, artık basit bir silah tedarikinin çok ötesine geçiyor.

Ankara ve Kahire yönetimi, Mısır’ın Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN’a potansiyel katılımını, doğrudan teknoloji transferini ve ortak üretimi kapsayan devasa bir stratejik iş birliği modeli çerçevesinde masaya yatırıyor.

AKDENİZ’DE GÜÇ DENGELERİ SİL BAŞTAN YAZILIYOR

Bölgede Rusya’nın Su-57E ile Çin’in geniş askeri havacılık filolarıyla boy gösterdiği bu dev fuarda Türk şirketlerinin ön plana çıkması, Türk savunma ekosisteminin uluslararası rekabette ulaştığı baskın seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Türk savunma sanayisinin küresel bir çekim merkezine dönüşmesi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi denklem dışı bırakmaya çalışan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ittifakının ortak eylem planlarına karşı da sarsıcı ve caydırıcı bir denge oluşturuyor.

Bölgenin en büyük askeri güçlerinden biri olan Mısır’ın Türk teknolojisine ve KAAN projesine ortak olma arzusu, hem milli ekonomimize devasa bir ihracat girdisi sağlama potansiyeli taşıyor hem de Türk mühendisliğinin ulaştığı gücü ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışmasız oyun kurucu rolünü bir kez daha tescilliyor.

MİÇOTAKİS ÇIKARMA YAPMIŞTI

Türkiye’nin Mısır’la stratejik olarak yakınlaşmasından rahatsız olan ve endişe duyan Yunanistan’da Başbakan Miçotakis geçtiğimiz salı günü Kahire’ye giderek kendince yeni işbirliği alanları geliştirmeye ve Sisi’yi kendi tarafına çekme çabasına girmişti.