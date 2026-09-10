  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Microsoft'tan Suriye adımı! Karahasanoğlu iki yüzlülüğü böyle ortaya koydu Kılıçdaroğlu konuştu, Özgür Özel küplere bindi! Beştepe buluşmasının ayrıntıları ortaya çıktı! Yavaş, Erdoğan'ın kapısını bunlar için çalmış Trump'ı o Türk kaçırdı! Ankara'daki film gibi operasyonun sırrı çözüldü İsrail’den Ankara’ya sürpriz hamle! Netanyahu sonrasının ilk adımı mı? MEB'i dünya konuşuyor! Devlet okulları özel okullardan daha başarılı İran füzeleri ABD’nin hava gücünü vurdu! A-10 kanatsız kaldı, 8 F-15 hasar gördü 11 yaşındaki çocuk derenin ortasında mahsur kaldı! İtfaiyeden “merdiven köprü” operasyonu ABD Karayipler’i cehenneme çevirdi! Bu kez 3 kişiyi öldürdüler
Gündem Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar
Gündem

Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Al Monitör, manşete taşıdı: KAAN’a ortak olma çabasındalar

Doğu Akdeniz’de askeri dengeleri ve diplomatik kartları sil baştan dağıtan Ankara-Kahire hattındaki yakınlaşma, savunma sanayisinde dev bir ortaklığa dönüşüyor. ABD merkezli Al Monitör’ün haberine göre; Mısır, Türk mühendisliğinin amiral gemisi 5. nesil savaş uçağı KAAN projesine ortak olmak ve teknoloji transferiyle ortak üretim hattına katılmak için masaya oturuyor.

TAHSİN HAN

ABD merkezli Al-Monitor’ün haberine göre, Türk savunma sanayisi yerli ve milli teknolojileriyle küresel ölçekteki etki alanını her geçen gün daha da genişletirken, Doğu Akdeniz’deki askeri ve diplomatik dengeleri değiştirecek tarihi adımlar atmayı sürdürüyor. Ankara ile Kahire arasında son dönemde ivme kazanan stratejik yakınlaşma, Mısır’da düzenlenen II. El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı ile yepyeni bir boyuta taşındı. Türkiye’nin savunma devleri; TUSAŞ, ASELSAN ve MKE, sergiledikleri üstün teknolojilerle Afrika ve Orta Doğu’nun kalbinde gövde gösterisi yaparken, Mısır ordusunun ve bölge ülkelerinin Türk sistemlerine olan ilgisi zirveye tırmandı.

SADECE MÜHİMMAT SATIŞI DEĞİL, KAAN’A DEV ORTAKLIK GÜNDEMDE

Al-Monitor’ün aktardığı detaylara göre Türkiye, bu kritik fuarda sadece MKE üretimi insansız hava araçları ile füzeleri etkisiz hale getiren TOLGA kısa menzilli hava savunma sistemini ve ASELSAN imzalı yüksek teknoloji radar, elektronik harp ile hassas güdümlü silah sistemlerini sergilemekle kalmıyor; milli gururu olan 5. nesil savaş uçağı KAAN’ı da Mısır pazarının vitrinine çıkarıyor.

Son dönemde Doğu Akdeniz’de düzenlenen 13 yıl sonraki ilk ortak deniz tatbikatı ve Altın Kartal özel kuvvetler tatbikatıyla pekişen iki ülke ilişkileri, artık basit bir silah tedarikinin çok ötesine geçiyor.

Ankara ve Kahire yönetimi, Mısır’ın Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı projesi KAAN’a potansiyel katılımını, doğrudan teknoloji transferini ve ortak üretimi kapsayan devasa bir stratejik iş birliği modeli çerçevesinde masaya yatırıyor.

AKDENİZ’DE GÜÇ DENGELERİ SİL BAŞTAN YAZILIYOR

Bölgede Rusya’nın Su-57E ile Çin’in geniş askeri havacılık filolarıyla boy gösterdiği bu dev fuarda Türk şirketlerinin ön plana çıkması, Türk savunma ekosisteminin uluslararası rekabette ulaştığı baskın seviyeyi bir kez daha ortaya koyuyor. Türk savunma sanayisinin küresel bir çekim merkezine dönüşmesi, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi denklem dışı bırakmaya çalışan Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ittifakının ortak eylem planlarına karşı da sarsıcı ve caydırıcı bir denge oluşturuyor.

Bölgenin en büyük askeri güçlerinden biri olan Mısır’ın Türk teknolojisine ve KAAN projesine ortak olma arzusu, hem milli ekonomimize devasa bir ihracat girdisi sağlama potansiyeli taşıyor hem de Türk mühendisliğinin ulaştığı gücü ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki tartışmasız oyun kurucu rolünü bir kez daha tescilliyor.

 

MİÇOTAKİS ÇIKARMA YAPMIŞTI

Türkiye’nin Mısır’la stratejik olarak yakınlaşmasından rahatsız olan ve endişe duyan Yunanistan’da Başbakan Miçotakis geçtiğimiz salı günü Kahire’ye giderek kendince yeni işbirliği alanları geliştirmeye ve Sisi’yi kendi tarafına çekme çabasına girmişti.

Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç
Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç

Gündem

Mekke Savunma İttifakı'na Mısır da katılırsa dengeler değişir! ABD ve Çin seviyesinde dev güç

Yakından inceleyecekler! Mısır’daki havacılık fuarına MKE çıkarması
Yakından inceleyecekler! Mısır’daki havacılık fuarına MKE çıkarması

Gündem

Yakından inceleyecekler! Mısır’daki havacılık fuarına MKE çıkarması

KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak
KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

Gündem

KAAN’ın rakipsiz özelliği dünyayı zangır zangır salladı: Baş mühendis açıkladı, o sınıftaki tüm devleri cebinden çıkaracak

Netanyahu’yu çılgına çeviren "KAAN" gelişmesi: Suudi Arabistan, dev proje için Ankara’da
Netanyahu’yu çılgına çeviren “KAAN” gelişmesi: Suudi Arabistan, dev proje için Ankara’da

Gündem

Netanyahu’yu çılgına çeviren “KAAN” gelişmesi: Suudi Arabistan, dev proje için Ankara’da

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret
Gündem

Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret

Üsküdar’da başkan vekilliği koltuğuna oturan AK Partili Dündar Ziya Gültekin’in seçim sonrası ilk ziyareti dikkat çekti. Gültekin, seçim sür..
CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!
Gündem

CHP’nin kuruluş yıl dönümünde kavga ve kaos yine sahne aldı! Resepsiyonda yan yana gelen Kılıçdaroğlu ve İnce Yeni Partilileri çileden çıkardı!

CHP’nin kuruluş yıl dönümü bahaniyle düzenlenen resepsiyonda parti içindeki taht kavgaları ve derin çatlaklar bir kez daha kamuoyunun gözler..
Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı
Gündem

Zelenskiy az kalsın ölüyordu! Uçağına İHA'lı saldırı

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının Moldova’dan kalkış yaptığı sırada Rus İHA’sı taraf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23