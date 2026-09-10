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Gündem Polis ekipleri bölgede! Ölü ve yaralılar var… İstanbul'da silahlı saldırı
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Polis ekipleri bölgede! Ölü ve yaralılar var… İstanbul'da silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
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Polis ekipleri bölgede! Ölü ve yaralılar var… İstanbul'da silahlı saldırı

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir ev sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Olay İstanbul Maltepe'de saat 14.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahibi ile işletmeci arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede özel harekat polislerinin müdahalesi sürerken, ekipler çevredeki hareketliliği dronla takip ediyor.

Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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