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Sağlık Kudüslü beş çocuk hastanelik oldu Alçak siyonistten korkunç tuzak!
Sağlık

Kudüslü beş çocuk hastanelik oldu Alçak siyonistten korkunç tuzak!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Kudüslü beş çocuk hastanelik oldu Alçak siyonistten korkunç tuzak!

Bir marketteki bebek meyvelerine ilaç enjekte ettiği belirlenen İsrailli gözaltına alındı. Alçakça eylem sebebiyle Kudüslü 5 çocuk hastaneye kaldırılırken polis, şüphelinin ürünlere sakinleştirici ve anestezik etkili maddeler enjekte ettikten sonra yeniden market raflarına bıraktığını değerlendiriyor.

Kudüs'te haziran ayında bazı çocukların zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılması üzerine başlatılan soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Polis, Prinok marka bebeklere yönelik meyve pürelerine ilaç karıştırıldığı şüphesiyle ülkenin güneyinde yaşayan 40'lı yaşlarındaki Yan Shemla'yı gözaltına aldı. Şüphelinin tutukluluk süresi soruşturma kapsamında uzatılırken olayın nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin yeni bulgular ortaya çıktı.

Soruşturmadaki son bulgulara göre şüphelinin Kudüs'teki Zol U'Begadol marketlerinin şubelerine girdiği, bebeklere yönelik meyve püresi kavanozlarını raflardan aldığı ve ürünlere ilaç enjekte ettikten sonra yeniden raflara bıraktığı değerlendiriliyor.

Ekteki yaklaşık 10 saniyelik güvenlik kamerası görüntülerinde de bir kişinin market koridorunda rafların bulunduğu bölümde dolaştığı ve daha sonra elinde bir ürünle uzaklaştığı görülüyor. Ancak görüntü tek başına ürünün içine herhangi bir madde enjekte edildiğini göstermiyor.

Olay haziran ayında Kudüs bölgesinde çocukların halsizlik, aşırı uyku hali ve tepkisizlik gibi belirtiler göstermesinin ardından ortaya çıktı. Hastanede yapılan incelemelerde çocukların kanında benzodiazepin grubu maddelere rastlandı. Ardından çocukların tükettiği Prinok marka meyve püreleri incelemeye alındı. Laboratuvar testlerinde bazı kavanozlarda klonazepam ve lorazepam tespit edildi. Bu maddeler sakinleştirici etkileri bulunan ve reçeteli ilaçlarda kullanılan benzodiazepin grubu etken maddeler arasında yer alıyor.

İsrail Sağlık Bakanlığının soruşturma sırasında yaptığı açıklamaya göre iki ayrı olay kapsamında 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocukların tamamının daha sonra taburcu edildiği bildirildi. Olayın ardından ürünlerin satıldığı Kudüs'teki iki market şubesi geçici olarak kapatılırken çok sayıda ürün üzerinde inceleme yapıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Soruşturmanın son aşamasında polisin, şüphelinin marketlerdeki hareketlerini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaştığı bildirildi. İsrail basınındaki son haberlere göre polis, görüntülerin şüphelinin ürünleri raflardan alıp müdahale ettikten sonra geri bıraktığı yönündeki şüpheyi desteklediğini değerlendiriyor. Şüpheli hakkında hayatı tehlikeye atacak şekilde zehir kullanma, hırsızlık ve ilaçların ihmalkâr şekilde kullanılması gibi suçlamalar araştırılıyor.

Soruşturmadaki en büyük soru işareti ise şüphelinin bunu neden yaptığı.

Polisin şu ana kadar olayın nedenini belirleyemediği bildirildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre polis, olayda milliyetçi bir saik tespit etmedi. Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin bipolar bozukluğu bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine yapılan psikiyatrik değerlendirmede şüphelinin gözaltında tutulmaya uygun olduğuna karar verildi. Savcılığın şüpheli hakkında iddianame hazırlığı yaptığı belirtilirken polis, olayda başka kişilerin rolünün bulunup bulunmadığını da araştırıyor.

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Yorumlar

Paşalı

Bu zebani soylari yeryüzünden itlaf edilmelidir tüm dünya milletleri için baş belası kan emici bebek katilleri

Muğlavi

Çocuk katili, Şerefsiz ve aşağılıklar.
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