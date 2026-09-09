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Aktüel Damda halı yıkarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kadın hayatını kaybetti
Aktüel

Damda halı yıkarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kadın hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Damda halı yıkarken elektrik akımına kapıldılar! 2 kadın hayatını kaybetti

Gaziantep Şahinbey'de bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci ile Aysel Balta elektrik akımına kapıldı.

Gaziantep’te bir evin damında yapılan halı temizliği faciayla sonuçlandı. Elektrik akımına kapılan 41 yaşındaki Necla Değirmenci ile 34 yaşındaki Aysel Balta, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak yaşamlarını yitirdi.

 

Sebebi henüz bilinmiyor

Olay, Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir evin damında halı yıkayan Necla Değirmenci (41) ile Aysel Balta (34), bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan 2 kadın ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 kadın, kaldırdıkları Gaziantep Şehir Hastanesi ve özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Necla Değirmenci ile Aysel Balta'nın cenazeleri Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Yorumlar

bitmeyen inşaat ahlaksızlıkları!

su, damdaki açık bir elektrik kablo ucuna temas etti, oradan halıya ve oradan da zavallı bu iki kadıncağıza! dünyanın en kötü elektrik tesisatı, en berbat elektrik düğme ve prizleri ve en ucuz kontrolsüz malzemeler türkiyede yapılıp kullanılmaktadır. elektrik mühendis odası çıksın karşıma konuşalım! (duvardaki fişi kablosundan tutup çek sıva üstü prizle yerinden kopup sana gelir, 220 volt anında duvarda çıplak kalır, gitsinler bu işler gavur diyarında nasıl yapılıyor bir görsünler, ama yok, böyle sürecek, togg falan yapıyoruz ya, çok meşkulüz!)

Serdar

Yüce Rabbim Gani Gani Rahmet Eylesin , Mekânlar-ı Cennet Olsun . Yüce RABBİM Ailelerine Sabır Selamet versin .
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