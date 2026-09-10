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Spor Fenerbahçe’de 18 yıllık dev hasret sona eriyor! İsmail Kartal’dan Roma maçı öncesi zafer yemini!
Spor

Fenerbahçe’de 18 yıllık dev hasret sona eriyor! İsmail Kartal’dan Roma maçı öncesi zafer yemini!

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Fenerbahçe’de 18 yıllık dev hasret sona eriyor! İsmail Kartal’dan Roma maçı öncesi zafer yemini!

Kadıköy’de 18 yıl sonra yankılanacak Şampiyonlar Ligi müziği öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, maçı kazanmak için kenetlendiklerini vurguladı. Taraftarın desteğiyle sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu ortamda maçı kazanmak için çok iyi çalıştık. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Günün sonunda umarım taraftarımızı mutlu eder ve bu geceyi galibiyetle kapatırız" diyerek zafer mesajı verdi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İtalya'nın Roma takımıyla karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, maç öncesi açıklamalar yaptı.

''İYİ VE GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ''

Zorlu mücadele hakkında konuşan İsmail Kartal, "Hepimiz çok heyecanlıyız. 18 yıl aradan sonra bu stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. Bu ortamda maçı kazanmak için oyuncularımızla birlikte çok iyi çalıştık. Rakibi iyi analiz ettik. Roma iyi bir takım ama biz de iyi ve güçlü bir takımız. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Fenerbahçe olarak her maçı kazanmak için sahaya çıkarız. Bu akşam da elimizden geleni yapacağız. Oyun içerisinde stratejilerimiz olacak. Günün sonunda umarım taraftarımızla mutlu ederiz ve bu geceyi güzel ve galibiyetle kapatırız." ifadelerini kullandı.

 

BARTUĞ ELMAZ İÇİN AÇIKLAMA

Orta sahada Bartuğ Elmaz'a görev vermesiyle ilgili konuşan İsmail Kartal, "Bartuğ genç bir oyuncu, sezon başından bu yana bizimle. Antrenmanlarda çok iyi performans ortaya koydu. Güçlü bir orta saha ile oynamamız gerekiyordu. Bartuğ; topa basan, şut atan, terse top atan bir oyuncu, koşan bir oyuncu. Bu akşam onun için de güzel bir gece olacağını düşünüyorum." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe'nin Roma karşısındaki ilk 11'i şöyle; Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Ake, Brown, Kante, İsmail, Bartuğ, Kerem, Greenwood, Muriqi.

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