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Gündem Güzellik merkezi skandalında korkunç detay! Gizli görüntü arşivi 80 bini aşmış
Gündem

Güzellik merkezi skandalında korkunç detay! Gizli görüntü arşivi 80 bini aşmış

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Güzellik merkezi skandalında korkunç detay! Gizli görüntü arşivi 80 bini aşmış

İstanbul Bakırköy'deki güzellik merkezinde müşterilerin gizlice görüntülendiği ve kayıtların para karşılığında pazarlandığı soruşturmada çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin raporuna göre, görüntülerin satıldığı belirtilen Telegram kanalının reklamında arşivde 80 binden fazla kayıt bulunduğu ifade edildi. İncelemelerde içeriklerin yalnızca güzellik merkezinden değil, farklı mekan ve yöntemlerden elde edilmiş olabileceğine ilişkin bulgular da dosyaya girdi.

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir güzellik merkezindeki müşterilerin bilgileri dışında görüntülerinin kaydedildiği ve bu kayıtların internet üzerinden satıldığı soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dijital platformlar üzerinde gerçekleştirdiği incelemeler dosyanın kapsamını genişletti.

NTV'den Sinan Kunter'in haberine göre soruşturmanın merkezindeki Telegram kanalına ilişkin hazırlanan araştırma raporunda dikkat çeken verilere ulaşıldı.

Reklamda “80 binden fazla görüntü” ifadesi

Olayın ilk ortaya çıktığı dönemde yaklaşık 15 bin görüntüden bahsedilirken, Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin incelemesi çok daha büyük bir arşivin pazarlandığına ilişkin bulguları ortaya çıkardı.

Soruşturma dosyasına giren rapora göre Telegram kanalının reklamında 80 binden fazla görüntünün bulunduğuna ilişkin ifadeler tespit edildi.

Dolayısıyla 80 bin rakamı, şu aşamada emniyetin tek tek tespit ettiği görüntü sayısından ziyade, içeriklerin pazarlandığı kanalın kendi reklamında belirtilen arşiv büyüklüğünü ifade ediyor.

Skandal güzellik merkeziyle sınırlı olmayabilir

Soruşturmadaki en çarpıcı gelişmelerden biri de görüntülerin kaynağına ilişkin oldu.

İncelenen kanallardaki içeriklerin yaklaşık 20 farklı kategoriye ayrıldığı belirlendi. Bunların arasında otobüs, AVM, IP kamera ve kişilerin mahremiyetini ihlal eden gizli çekim yöntemlerine ilişkin kategorilerin bulunduğu kaydedildi.

Bu bulgular üzerine arşivdeki görüntülerin tamamının Bakırköy'deki güzellik merkezinden elde edilmediği, farklı mekanlardan kaydedilmiş içeriklerin de aynı ağ içerisinde pazarlanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Şüphelilerin mesajları dosyaya girdi

Siber ekiplerin incelemelerinde şüpheliler arasında gerçekleştirildiği belirtilen yazışmalar da tespit edildi.

Dosyaya giren mesajlardan birinde bir şüphelinin gruptaki görüntülerin Türkçe içeriklerden oluştuğunu belirterek elinde henüz gruba yüklemediği başka materyaller de bulunduğunu söylediği aktarıldı.

Söz konusu yazışmaların, görüntü arşivinin büyüklüğü ve dağıtım ağının kapsamının belirlenmesi açısından soruşturmada incelendiği bildirildi.

Telegram ve X üzerinden para karşılığı pazarlandığı öne sürülüyor

Gizlice kaydedildiği değerlendirilen görüntülerin internet üzerinden gelir elde etmek amacıyla kullanıldığı üzerinde duruluyor.

Kayıtların Telegram ve X üzerinden ücret karşılığında erişime açıldığı ve dağıtıldığı öne sürülürken, Siber Suçlarla Mücadele ekipleri dijital materyallerin kaynağını ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Soruşturmada özellikle görüntülerin hangi cihazlardan kaydedildiği, hangi mekanlardan elde edildiği ve dağıtım ağında başka kişilerin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Skandal sonrası tutuklamalar yapılmıştı

Bakırköy'deki güzellik merkezinde yaşananların ağustos ayında ortaya çıkmasının ardından işletmenin sorumluları ve gizli kamera sisteminin kurulmasıyla bağlantılı olduğu belirtilen kişiler hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Görüntüleri para karşılığında pazarladığı öne sürülen kişilere yönelik operasyonlar gerçekleştirilirken, soruşturma kapsamında bazı şüpheliler tutuklandı.

Ortaya çıkan yeni dijital bulguların ardından savcılık ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin görüntü ağının gerçek boyutunu belirlemeye yönelik incelemeleri sürüyor.

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