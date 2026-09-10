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Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

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Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

Tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan İbn-i Sina'nın “El-Kanun fi't-Tıbb” adlı eseri yüzyıllar boyunca tıp kullanıldı. Adeta ecza deposu olan eserde farklı hastalıklar ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili çok sayıda bilgi bulunuyor.

#1
Foto - Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

İbn-i Sina, tıp tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor. Özellikle “El-Kanun fi't-Tıbb” adlı eseri yüzyıllar boyunca tıp alanında önemli bir kaynak olarak kullanıldı. Eserde farklı hastalıklar ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili çok sayıda bilgi bulunuyor.

#2
Foto - Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

Ancak bugünlerde sosyal medyada İbn-i Sina'ya atfedilen her yöntemin gerçekten onun eserlerinde yer aldığını söylemek mümkün değil. Bu nedenle internette “İbn-i Sina'nın burun açma yöntemi” veya “İbn-i Sina'nın sinüs boşaltma kürü” şeklinde paylaşılan içeriklere dikkatli yaklaşmak gerekiyor.

#3
Foto - Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

Burun tıkanıklığında buhar uygulaması birçok kişinin evde başvurduğu yöntemlerden biri. Fakat burada önemli bir güvenlik noktası bulunuyor. Kaynar suyla yapılan buhar uygulamalarında özellikle yüz ve eller açısından ciddi yanık riski oluşabiliyor. Ben bu nedenle suyu kaynar halde kullanmayın ve yüzünüzü kaba yaklaştırmayın. Çocuklarda ise kaynar suyla buhar uygulamasının özellikle tehlikeli olabileceğini düşünülüyor. Bu tarz uygulamalar küçük çocukların erişemeyeceği şekilde yapılmalı.

#4
Foto - Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

Tam 5 dakika sonra sinüslerimi boşaltıyor Burun tıkanıklığı yaşadığımız dönemlerde daha pratik seçeneklerden biri de uygun şekilde hazırlanmış serum fizyolojik veya eczaneden temin edilen burun yıkama ürünleri oluyor. Tuzlu su uygulamalarının amacı burun içindeki mukusun temizlenmesine yardımcı olmak ve burun pasajlarını rahatlatmak. Ancak burun yıkama yapılacaksa kullanılan suyun güvenli olması gerekiyor. Musluk suyunu doğrudan burun yıkama amacıyla kullanmak yerine steril, distile veya uygun şekilde kaynatılıp soğutulmuş su tercih edilmesi önem taşıyor. Burun tıkanıklığı her zaman basit bir nezle nedeniyle ortaya çıkmayabilir. Alerji, soğuk algınlığı, sinüzit, burun kemiğindeki yapısal sorunlar veya farklı nedenler de tıkanıklığa yol açabilir. Özellikle yüksek ateş, şiddetli yüz ağrısı, göz çevresinde şişlik, nefes almakta ciddi güçlük, uzun süren burun tıkanıklığı veya kötüleşen belirtiler varsa evde uygulanan yöntemlerle yetinmemek gerekiyor. tgrthaber'e göre burun tıkanıklığı yaşadığım akşamlarda artık ilk olarak ortamı havalandırmaya, yeterli sıvı almaya ve burnumun içini uygun bir ürünle temizlemeye dikkat edin. TRT

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