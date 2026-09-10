Evde hızla burun açtıran İbn-i Sina'nın reçetesi, yüzyıllık ecza deposu: Tam 5 dakika sonra sinüsleri boşaltıyor

Tam 5 dakika sonra sinüslerimi boşaltıyor Burun tıkanıklığı yaşadığımız dönemlerde daha pratik seçeneklerden biri de uygun şekilde hazırlanmış serum fizyolojik veya eczaneden temin edilen burun yıkama ürünleri oluyor. Tuzlu su uygulamalarının amacı burun içindeki mukusun temizlenmesine yardımcı olmak ve burun pasajlarını rahatlatmak. Ancak burun yıkama yapılacaksa kullanılan suyun güvenli olması gerekiyor. Musluk suyunu doğrudan burun yıkama amacıyla kullanmak yerine steril, distile veya uygun şekilde kaynatılıp soğutulmuş su tercih edilmesi önem taşıyor. Burun tıkanıklığı her zaman basit bir nezle nedeniyle ortaya çıkmayabilir. Alerji, soğuk algınlığı, sinüzit, burun kemiğindeki yapısal sorunlar veya farklı nedenler de tıkanıklığa yol açabilir. Özellikle yüksek ateş, şiddetli yüz ağrısı, göz çevresinde şişlik, nefes almakta ciddi güçlük, uzun süren burun tıkanıklığı veya kötüleşen belirtiler varsa evde uygulanan yöntemlerle yetinmemek gerekiyor. tgrthaber'e göre burun tıkanıklığı yaşadığım akşamlarda artık ilk olarak ortamı havalandırmaya, yeterli sıvı almaya ve burnumun içini uygun bir ürünle temizlemeye dikkat edin. TRT