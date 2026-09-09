Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Hindi. Zararlı içerik: Arsenik. İşlenmiş somon Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil). Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar Zararlı içerik: Polisorbat 60. Kurutulmuş meyve Zararlı içerik: Sülfit. Pankek şurubu Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu. Salata sosu Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selülozç. Granola bar Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT. Konser ve çorba. Bulyon küpleri Zararlı içerik: Monosodyum glutamat. Zararlı içerik: Monosodyum glutamat. Sporcu içeceği Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi. Dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici. Dondurulmuş gıda Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar Jöle Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin.Paketlenmiş smoothie Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı. SALAMURA EDİLMİŞ AŞIRI TUZLU BESİNLER Mideyi ve bağırsakları etkileyen aşırı tuzlu gıdalar, yüksek oranda nitrata sahip. Vücutta kansere sebep olan nitrozaminlere dönüşen bu gıdalar, DNA'nıza zarar verebilir. Araştırmalara göre, geleneksel mutfağında bu türlü besinlere fazlaca yer verilen kişiler, mide kanseri riski taşıyor. Bu besinleri evde, tuz oranını kontrol ederek yapmak, kanserden korunmada sağlıklı bir alternatif olabilir.