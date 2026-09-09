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45 saate varan batarya süresi! iPhone 18 Pro serisi tanıtıldı Hamam böcekleri mucizevi yöntem sayesinde yok edin: Öyle bir şey yaptı ki... Herkesin aklına takılan soruya cevap Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor Aradık sizler için malzemeleri paylaşıyoruz... Bunu deneyince hep yapacaksınız: Bulut gibi kabarıyor, yiyen tarifini arıyor Mucize gençlik iksiri: Her gün bir bardak içince vücudunuzda bakın ne olur? İçen yaşlanmıyor Batum’dan kalkan eğitim uçağı Rize açıklarında denize düştü! Uçağın pilotu bakın kim çıktı
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Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

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Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Severek yediğimiz birçok ürün kansere sebep olabiliyor. Bilim insanları kansere sebep olan besinlere karşı uyarılarda bulundu. Peki hangi besinler kansere davetiye çıkarıyor. Mideyi ve bağırsakları etkileyen aşırı tuzlu gıdalar, yüksek oranda nitrata sahip...

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Foto - Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Severek yediğimiz birçok ürün kansere sebep olabiliyor. Uzmanlar kansere sebep olan ürünlere karşı uyarılarda bulundu. Peki hangi ürünler kansere davetiye çıkarıyor. İşte detaylar...

#2
Foto - Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Bilim insanları vatandaşların her gün severek yediği ancak kansere sebep olabilen yiyecekleri açıkladı. Mikrodalgada patlamış mısır Zararlı içerik: Trans yağlar. Tavuk nugget. Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan İşlenmiş et Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz. Beyaz un

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Foto - Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Zararlı içerik: Klor dioksit. Cips. Zararlı içerik: Monosodyum glutamat. Tatlandırıcı. Zararlı içerik: Sukraloz. Çok fazla yağda kızartılmış yiyecekler Zararlı içerik: Hidrojenize yağ. Beyaz şeker. Kahve kreması. Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker. Sosisli sandviç.

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Foto - Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası). Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri. Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon. Margarin. Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası. Muffin. Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağla. Şekerli kahvaltılık gevrek. Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

#5
Foto - Severek yediğimiz ürünler kanser yapıyor: Tuz, balık ve deniz ürünleri çok zararlı! Bilim öne sürüyor

Hindi. Zararlı içerik: Arsenik. İşlenmiş somon Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil). Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar Zararlı içerik: Polisorbat 60. Kurutulmuş meyve Zararlı içerik: Sülfit. Pankek şurubu Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu. Salata sosu Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selülozç. Granola bar Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT. Konser ve çorba. Bulyon küpleri Zararlı içerik: Monosodyum glutamat. Zararlı içerik: Monosodyum glutamat. Sporcu içeceği Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi. Dondurma Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici. Dondurulmuş gıda Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar Jöle Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin.Paketlenmiş smoothie Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı. SALAMURA EDİLMİŞ AŞIRI TUZLU BESİNLER Mideyi ve bağırsakları etkileyen aşırı tuzlu gıdalar, yüksek oranda nitrata sahip. Vücutta kansere sebep olan nitrozaminlere dönüşen bu gıdalar, DNA'nıza zarar verebilir. Araştırmalara göre, geleneksel mutfağında bu türlü besinlere fazlaca yer verilen kişiler, mide kanseri riski taşıyor. Bu besinleri evde, tuz oranını kontrol ederek yapmak, kanserden korunmada sağlıklı bir alternatif olabilir.

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