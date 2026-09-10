Fondaş medyanın Ekrem palavraları bitmiyor! Maç yalanından sonra şimdi de çay yalanı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklulara duruşma öncesi ya da arasında çay ve kahve ikramı yapıldığına dair iddiaları, yasal bir dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle kesin bir dille yalanladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü yargılaması kapsamındaki tutuklu sanıklara çay yasağı getirildiği" yönünde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğü belirtildi.
"Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliği"nin ilgili maddesinde, günlük olarak duruşmalara katılan tutuklulara öğünleri için kumanya verileceği hükmünün bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yasal dayanağının bulunmaması nedeniyle duruşma öncesi ve aralarında çay-kahve servisi gibi bir uygulama hiçbir zaman hiçbir tutukluya yapılmamıştır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları odalarda çay içmelerine ilişkin sınırlama ise yoktur." ifadelerine yer verildi.
Başını Cumhuriyet'in çektiği muhalif medya organları, söz konusu yalanı gündeme sokarak algı operasyonuna kalkışmıştı.
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